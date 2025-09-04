김형재 서울시의원, 국기원 2025년 자랑스러운 태권도인상 수상

김 의원, 국기원 개보수사업 성과보고회 참석해 축사

이미지 확대 김형재 의원이 지난달 28일 국기원 중앙수련장에서 개최된 ‘2025 자랑스러운 태권도인 상 시상식’에 참석해 축사하고 있다.

이미지 확대 김형재 의원이 지난달 28일 국기원 중앙수련장에서 개최된 ‘2025 자랑스러운 태권도인 상 시상식’에서 자랑스런 태권도인상을 수상 후 이동섭 국기원장과 기념촬영을 하고 있다.

이미지 확대 국기원 노후 시설 개보수사업 성과 보고대회 후 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.

서울시의회 김형재 의원(강남2, 국민의힘)이 지난달 28일 국기원 중앙수련장에서 개최된 ‘2025 자랑스러운 태권도인 상 시상식’에서 특별 부문 수상의 영예를 안았다.이번 수상은 김 의원이 국기원 노후시설 개선에 앞장서고 태권도 진흥을 위한 제도적 기반을 마련하는 등 다방면으로 기여한 공로를 인정받은 결과다. 이날 국기원 관계자는 “그동안 김형재 의원의 헌신적인 노력 덕분에 국기원 시설이 크게 개선되어 태권도 수련인들에게 보다 나은 환경을 제공할 수 있게 되었다”고 수상 이유를 밝혔다.국기원의 ‘자랑스러운 태권도인상 시상식’은 태권도 보급과 발전에 크게 공헌한 국내외 태권도인을 대상으로 국기원이 수여하는 유일한 포상 행사로, 올해는 13개 부문에서 14명의 수상자가 선정됐다. 이 자리에는 전갑길 국기원 이사장, 이동섭 국기원 원장 등 주요 인사와 태권도 관계자 200여 명이 참석하여 자리를 빛냈다.이날 시상식에 앞서 국기원은 노후시설 개보수사업 성과보고회를 개최하며 그동안 진행된 개보수사업 추진 성과를 발표했다. 이 자리에서 국기원측은 김형재 의원이 그동안 국기원의 숙원이던 노후시설 개선 지원을 위해 적극적으로 노력하여 50여년 만에 성과를 거두었다는 점을 강조했다. 실제로 김 의원은 두 차례의 정책간담회 개최를 통해 국기원 시설 리모델링의 필요성을 공론화하고, ‘서울시 태권도 진흥 및 지원 조례’ 개정을 발의·통과시켜 서울시 예산 지원의 법적 근거를 마련한 바 있다.이를 바탕으로 2023년 및 2024년도 서울시 예산 심의 과정에서 지붕 빗물누수 보수 등에 필요한 6억 6000만원의 예산을 확보했으며, 2025년도 예산에는 냉난방기 교체·설치 비용 18억원을 추가로 확보하여 국기원 방문객과 수련생들에게 쾌적한 환경을 제공하는 데 결정적인 역할을 했다.아울러 김 의원은 국기원 시설 운영의 효율성을 높이기 위해 서울시 조직 내 국기원 재산관리 기능을 정원도시국에서 관광체육국으로 이관시키는 성과를 거뒀으며, 국기원 일대에 ‘국기원 타워’ 또는 ‘강남 타워’와 같은 아름다운 전망대 설치를 제안하여 국기원을 서울 문화관광의 명소로 육성하자는 제안하기도 했다.김 의원은 “지역구 시의원으로서 당연히 해야 할 일을 묵묵히 수행해 왔을 뿐임에도 이렇게 큰 상까지 주셔서 대단히 감사드린다”며 “저 역시 태권도인의 한 사람으로서 태권도의 성지인 국기원이 마침내 쾌적한 환경을 갖추게 되어 매우 뜻깊다”면서 “이번 개보수를 계기로 국기원이 세계 태권도 성지로 거듭나고, 대한민국이 태권도 종주국으로서의 위상이 더욱 확대되기를 기원한다”고 수상 소감을 밝혔다.온라인뉴스팀