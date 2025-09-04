이민옥 서울시의원, 서울새활용플라자 현장방문

성동구 소재 서울새활용플라자의 업사이클링 산업 생태계 조성과 창업지원 현황 점검

2026년 운영 주체 이관 대비 입주기업 안정적 지원 방안 모색

“새활용 산업을 통한 지역경제 활성화와 일자리 창출 지원 필요성” 강조

이미지 확대 지난 3일 성동구에 소재한 서울새활용플라자를 현장방문을 실시한 이민옥 의원

이미지 확대 질의하는 이민옥 의원

이민옥 서울시의원(성동3, 더불어민주당)이 지난 3일 성동구에 소재한 서울새활용플라자를 현장방문해, 새활용(업사이클링) 산업의 창업생태계 조성과 창업지원센터 운영 현황을 점검했다.서울새활용플라자 창업지원센터는 2023년 개관 이후 새활용(업사이클링) 산업의 창업생태계 활성화를 위해 네트워킹, 기업 IR 지원, 멘토링, 액셀러레이팅 프로그램 등을 운영하며 현재 32개 기업이 입주해 있다.이번 현장방문에서 이민옥 의원은 새활용 산업 창업기업들의 입주 현황과 지원 프로그램 운영 실태를 살펴보고, 입주 기업들의 애로사항과 개선 방안에 대해 논의했다.특히 센터가 오는 2025년 말까지 서울시 창업정책과의 용역사업으로 운영되다가 2026년부터는 기후환경본부로 운영 주체가 이관될 예정인 상황에 대해 관심을 기울였다.이 의원은 “성동구에 위치한 서울새활용플라자가 새활용 산업의 거점 역할을 하며 지역 내 창업생태계 조성에 기여하고 있음을 확인할 수 있었다”라며 “운영 주체 이관 과정에서도 입주 기업들이 안정적으로 사업을 영위할 수 있도록 세심한 행정 지원이 필요하다”고 강조했다.또한 “새활용 산업이 기후위기 시대에 지속가능한 소비문화를 선도하면서도 지역경제 활성화와 양질의 일자리 창출에 기여할 수 있는 성장동력”이라며 “성동구 지역 특성을 살린 새활용 산업 발전을 위해 지속적인 관심과 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.끝으로 이 의원은 “앞으로도 사회적경제 기업들과 새활용 기업들이 상호 협력하며 시너지를 낼 수 있는 방안을 모색하겠다”며 “지역 내 혁신기업들의 성장을 위한 정책적 지원 방안을 지속적으로 발굴해 나가겠다”고 덧붙였다.온라인뉴스팀