구미경 서울시의원, 서울시노동자복지관 현장방문… “사업대상 명확화·특화사업 집중 필요”

9월 3일 기획경제위원회 현장방문 통해 서울시노동자복지관 운영 실태 점검

“한정된 자원 속에서 특색 있는 사업 집중해야 현장 성과 높아져”

이미지 확대 구미경 의원(왼쪽에서 두번째)이 서울시노동자복지관에 방문해 기념촬영을 하고 있다.

이미지 확대 구미경 의원이 서울시노동자복지관에 방문해 업무보고를 받고 있다.

서울시의회 기획경제위원회 소속 구미경 시의원(국민의힘, 성동구 제2선거구)은 지난 3일 서울시노동자복지관을 방문해 전반적인 운영 현황을 점검했다.서울시노동자복지관은 한국노동조합총연맹 서울본부가 서울시로부터 위탁받아 운영하는 시설로, 노동자의 권익 보호와 복지 향상을 위한 거점 역할을 하고 있다.구 의원은 관계자들과 함께 노동자복지관 내 주요 시설을 둘러보며 상담·교육·법률지원·취약노동자 보호 프로그램 등 현재 운영 중인 다양한 사업을 꼼꼼히 살피며, 복지관이 수행하고 있는 사업 전반의 운영 실태와 성과, 향후 과제에 대한 보고를 받고 다양한 의견을 주고받았다.또한 구 의원은 복지관이 한정된 인력과 예산으로 여러 사업을 동시에 추진하면서 사업 범위가 과도하게 넓어지고 있다고 지적하며, 복지관의 사업대상을 명확히 설정하고 특화된 사업을 중심으로 운영해 실효성을 높여야 한다고 강조했다.끝으로 구 의원은 “서울시노동자복지관이 노동자의 권익 보호와 복지 증진을 위한 거점으로 자리매김하기 위해서는 선택과 집중이 반드시 필요하다”며 “시민 세금으로 운영되는 기관인 만큼 성과가 눈에 보이는 구조를 마련하고, 이용자 중심의 서비스 체계를 확립하는 것이 필요하다”고 밝혔다.온라인뉴스팀