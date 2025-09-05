이봉준 서울시의원, 노들고가 철거 대비책 촉구

“노들섬 명소화와 함께 노들섬에서 보이는 노량대교 하부 경관 개선 개선돼야”

서울시의회 환경수자원위원회 이봉준 의원(국민의힘, 동작구 제1선거구)이 2일 열린 미래한강본부 업무보고에서 노들남북 고가차도(노들고가) 철거를 대비한 한강공원 진입로 개선과 노량대교 하부 경관 개선을 촉구했다.이 의원은 지난해 미래한강본부 직원들과 함께 노량대교 하부와 한강공원 일대를 직접 수차례 현장 점검한 경험을 바탕으로 “아쉽게도 올해 예산에 반영되지 않았지만, 노량대교 하부 조명은 내년에 반드시 관철해서 경관을 조성할 필요가 있다”고 강조했다.이 의원은 또 “노들섬은 해질녘이면 돗자리를 펴는 시민들로 붐비는 노을 명소가 되어 있다”며 “젊은 층이 돗자리를 갖고 나와서 선셋을 보기 위해 모이는데, 고개만 살짝 돌리면 노량대교 하부가 보이는 만큼 노들섬에 어울리는 경관 개선이 중요하다”고 설명했다.이어 노들고가 철거와 관련해 이 의원은 “내년 정도면 노들고가 철거 공사에 착수할 것으로 예상된다”라며 “공사가 시작되면 기존의 한강대교 남단의 진입로를 사용할 수 없어 공원을 이용하는 주민들의 불편이 커질 것”이라고 우려의 목소리를 표했다.그러면서 “현장 점검 결과 기존 진입로 좌측에 이미 만들어진 다른 진입로가 있으나 현재 폐쇄되어 수풀만 우거진 상태”라며 “철거 발표에 맞춰 해당 진입로를 청소·정비해 즉시 개방하고, 횡단보도 설치 및 임시 대체 동선을 마련해 시민들이 불편 없이 한강공원을 이용할 수 있도록 선제적으로 준비해 달라”고 요청했다.그리고 “노들고가 철거가 이뤄지지 못해 예산이 불용됐던 ‘노들나루공원 재구조화’ 사업도 내년에 다시 예산을 확보해 사업을 추진해야한다”면서 이 의원은 미래한강본부와 함께 고가 철거를 고려한 종합적인 개선방안을 마련해나갈 예정이다.이에 미래한강본부장은 “말씀하신대로 살펴보겠다”며 이 의원의 제안에 수긍했다.이 의원은 “노들고가 철거는 단순히 구조물을 제거하는 것이 아니라 동작구 일대의 도시 환경과 시민들의 한강 이용 패턴을 바꾸는 중요한 사업”이라며 “철거 전후 시민 불편을 최소화하고 노량대교 하부 경관 개선·노드날루공원 재구조화로 한강공원 일대의 획기적인 경관 개선에 앞장서겠다”며 포부를 밝혔다.온라인뉴스팀