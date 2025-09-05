박칠성 서울시의원 “빗물과 함께 유출지하수 활용할 수 있는 제도적 기반 마련”

‘서울시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례 일부개정조례안’ 본회의 통과

서울시의회 도시안전건설위원회에서 부위원장으로 의정활동을 하는 박칠성 시의원(더불어민주당, 구로4)이 대표발의한 ‘서울시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례 일부개정조례안’이 5일 열린 제332회 임시회 제4차 본회의에서 원안 가결됐다.이번 개정은 물순환의 범위를 기존의 ‘빗물’에서 ‘유출지하수’까지 확대해 도시 물순환의 효율성을 높이고, 상위 법령과의 정합성을 확보하기 위한 것이다. 특히 서울시가 빗물과 함께 유출지하수를 체계적으로 관리하고 활용할 수 있는 제도적 기반을 마련한 것이다.개정안의 주요 내용은 ▲조례 제2조 정의 조항에서 ‘불투수층’을 ‘불투수면’으로 변경해 관련법과 용어를 일치시키고 ▲저영향개발(LID) 계획에 유출지하수 처리·이용·함양 방안을 포함하도록 규정했으며, ▲연구·개발, 홍보·교육 전반에 ‘빗물과 유출지하수 관리 및 이용’을 반영한 것이다.박 의원은 “최근 반복되는 가뭄과 물 부족은 단순한 환경 문제가 아니라 도시의 지속가능성을 위협하는 요소로 자리 잡고 있다”면서 “이번 조례 개정은 서울시가 기존의 빗물 중심 관리에서 벗어나 유출지하수까지 통합적으로 다루도록 한 의미 있는 진전으로 앞으로 빗물과 지하수를 포함한 물순환 자원을 종합적으로 관리해 안정적인 수자원 확보와 기후위기 대응에 기여하겠다”고 말했다.또한 박 의원은 “서울시민 모두가 물 부족 걱정 없이 살아갈 수 있도록, 친환경적이고 지속가능한 물관리 정책을 꾸준히 추진하겠다”며 “이번 조례 개정이 미래세대를 위한 물 환경 보전에 중요한 전환점이 되기를 기대한다”고 강조했다.온라인뉴스팀