아이수루 서울시의원 “급증한 한류관광 열풍 대비 외국인 관람객 등 수용 위한 대응책 마련해야”

관광체육국에 “급증하는 외국인 관람객 대비 불편 최소화 위한 서울시의 집중적 관심 촉구”

관광재단에 “‘서울 예술관광 아카데미 설립’으로 ‘예술로 기억되는 서울’”로 재탄생 기대

이미지 확대 관광체육국장에게 질의하는 아이수루 의원

이미지 확대 서울관광재단대표이사에게 질의하는 아이수루 의원

서울시의회 문화체육관광위원회 아이수루 부위원장(더불어민주당·비례)이 지난 4일 열린 제332회 임시회 문화체육관광위원회 관광체육국 및 관광재단 소관 업무보고에서, 급증하는 한류관광 열풍 추세를 보완할 관광객 증가 대비 시설 개선의 필요성을 관광체육국에 강조하고, 예술관광 측면에서 외국인 관광객에 있어 ‘서울을 예술로 기억되는 도시’로 전파되도록 재단으로서의 역할을 다해줄 것을 주문했다.본 상임위 질의에서 아이수루 부위원장은 최근 외국인에게 인기를 모으고 있는 넷플릭스에서 방영한 ‘케데헌(케이팝 데몬 헌터스)’를 언급하며, 영화 속 등장한 서울 명소에 외국인 관광객이 몰리고 있는 점을 긍정적으로 평가했다. 또한 영화 속 종로구 낙산공원 성곽길, 서울타워, 뚝섬한강공원 등 영화 속 주인공처럼 서울 명소에서 외국인 관광객 간 인증사진 등을 통해 홍보 또한 잘 되고 있다며, 현재의 상황을 언급했다.특히 최근 2025년 7월 방한객의 경우, 한국을 찾는 외국인 관광객이 작년 같은 달보다 23% 증가한 상황으로, 7월간 방한한 올해 외국인 관광객 수치가 1000만명이 넘어설 정도라며 한국의 한류 관광 효과 또한 극찬했다.하지만 아이수루 의원은 케데헌 덕에 외국인 핫플로 변모한 서울명소 중에 최근 보도자료(이데일리, 2025.8.29 “주차에만 2시간, 휴게실도 만석.. 사람에 치여 제대로 감상을 못했어요”)에 언급한 국립중앙박물관 사례를 언급하며, 급증하는 관광객으로 인한 주차나 편의시설 등의 부족 문제에 대한 대응책을 질의했다.이에 관광체육국장은 “서울 명소 가운데 국립중앙박물관에 많은 관광객이 오는 것은 반겨할 일이나, 이의 관리주체는 서울시가 아닌 문화체육관광부라면서, 이에 대한 우려 사항은 전달하겠다”라며 “유료화 등에 대한 고민은 물론 관람객이 급증했을 때 편하게 관람할 수 있도록 편의시설 마련 등의 대응책 또한 고민 중이다”라면서 현재 상황을 밝혔다.아이수루 의원 역시, 이에 동의하며 “외국인이 방문하는 것은 좋으나, 손님을 마중하고 준비가 안된다면 의미가 없다”면서 “조금만 실수해도 큰 타격이 될 수 있으므로, 문체부뿐만 아니라, 서울시에서도 이에 대한 집중적인 관심을 가져줄 것”을 강조했다.관광체육국에 이어 문화재단 대표를 상대로 아이수루 부위원장은 올해 재연임한 서울관광재단 길기연 대표에서 축하 인사를 표하면서, 길 대표가 전문 인력 문제를 해소하고자, 목표로 하는 연간 200명 이상 전문가 양성을 위한 ’서울 예술관광 아카데미 설립‘ 에 대한 향후 지향하는바 및 기대효과를 질의했다.이에 길 대표는 “올해 시작한 사업이나 올해 예산을 받지 못해, 내년 10억을 요청한 상황”이라면서 “향후 예술 아카데미 등을 통해 큐레이터, 박물관 등 단순한 관광가이드에서 벗어나, 재교육을 통한 예술 분야 소양을 배양할 수 있도록 아카데미를 구성하고 있다”며 아카데미 설립에 열의를 보이기도 했다.아이수루 의원은 “재단 차원에서 외국인들에게만큼은 ”서울을 예술로 기억되는 도시“로 남을 수 있도록, 다시 찾는 매력 있는 도시 서울로 재탄생할 수 있도록 각별한 노력을 부탁드린다”며 질의를 마쳤다.온라인뉴스팀