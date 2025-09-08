김원태 서울시의원, 재외한인 정치인 대표단과 교류하며 글로벌 네트워크 강화 의지 밝혀

“서울과 세계 잇는 교류의 장··· 대화와 소통으로”

이미지 확대 지난 5일 세계 각국에서 활동 중인 재외한인 정치인들이 서울시의회를 방문했다.

이미지 확대 이번 행사에서 안내를 맡아 방문단에게 환영인사를 하는 김원태 의원

이미지 확대 방문단과 대화중인 김원태 의원

이미지 확대 지난 5일 세계 각국에서 활동 중인 재외한인 정치인들이 서울시의회를 방문해 기념촬영을 하고 있다.

서울시의회는 지난 5일 세계 각국에서 활동 중인 재외한인 정치인들이 의회를 방문해 본회의 방청, 간담회, 기념 촬영과 서명식 일정을 가졌다고 밝혔다. 이번 행사는 김원태 의원(국민의힘·송파6)이 환영과 안내를 맡으며, 서울시의회와 세계 각국 한인 정치인을 잇는 소통의 장으로 진행됐다.방문단은 오후 2시 40분경 서울시의회 본청에 도착해 본회의장을 방청하며 서울 지방의회의 의사 진행을 직접 체험했다. 이어 의장 접견실에서 열린 간담회는 김원태 의원과 미국 일리노이주 쿡카운티 이진 명예부재무관이 사회를 보는 가운데, 각국 한인 정치인들의 의정 경험과 정책 사례를 공유하는 대화 중심으로 이어졌다.김 의원은 환영 인사에서 “대한민국 수도인 서울의 천만 시민을 대표하는 서울특별시의회를 방문해주셔서 진심으로 환영한다”라며 “서울시의회는 시민의 안전과 행복, 지속 가능한 발전을 위해 노력하고 있다”고 말했다. 이어 “전 세계에서 활동하며 국위를 선양하는 한인 정치인들의 모습에서 큰 자부심과 긍지를 느낀다”며 방문단의 의미를 강조했다.이진 부재무관을 포함해 행사에 참여한 세계한인정치인들은 “서울시의회에서 동료 한인 정치인들과 함께할 수 있어 매우 감격스러웠다”며 “이번 만남이 세계 속 한인 정치인의 존재감을 더욱 높이는 계기가 되길 바란다”고 말했다.특히 이번 일정에서는 재외한인 정치인들이 직접 사인하는 ‘캔버스 서명식’이 열려 눈길을 끌었다. 방문단은 준비된 대형 캔버스에 각자의 이름을 남기며 “세계 속 한민족의 정치적 연대와 발자취를 기념하는 상징적 기록”을 완성했다.김 의원은 “전 세계 재외동포를 대표해 각국에서 활약하는 정치인들이 모국을 찾은 것은, 곧 대한민국의 위상과 동포사회의 지위를 높이는 일”이라며 “이번 방문을 계기로 서울시의회가 국제교류 정책을 확대하고, 재외동포 정치인과 내실 있는 협력과 연대가 이어가길 바란다”고 강조했다.또한 김 의원은 “이번 방문은 재외동포 정치인들과의 소통과 상호 이해 증진에 집중한 행사였다”라며 “앞으로도 서울시의회는 세계한인정치인과 함께 국제적 네트워크를 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.한편, 이번 행사는 김원태 의원 초청으로 2022년, 2023년에 이어 올해로 세 번째 이어지고 있다.온라인뉴스팀