윤영희 서울시의원 “픽시자전거 브레이크 떼지 못하게 해야”… 영업점 계도·단속 촉구

윤 의원, 서울시에 픽시자전거 종합적 대응 주문

이미지 확대 질의하는 윤영희 의원

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국민의힘 윤영희 서울시의원은 8일 열린 제332회 서울시의회 임시회 교통위원회 업무보고에서 서울시 교통실장을 상대로 최근 발생한 픽시자전거 사고 문제를 지적, 청소년 안전을 위한 교육과 캠페인, 정책적 대응이 시급하다고 강조했다.윤 의원은 지난달 14세 청소년이 내리막길에서 브레이크 없는 픽시자전거를 타다 사망한 사건을 언급하며, “브레이크 탈거는 명백한 불법 개조로 청소년 안전을 심각하게 위협하고 있다”고 지적했다.이어 윤 의원은 픽시자전거 문제의 핵심은 브레이크 탈거라며, 유통과정에서 일부 자전거 영업점이 불법적으로 브레이크를 떼주는 관행부터 단속해야 한다고 강조했다. 또한 서울시가 영업점 단속과 계도, 교육 등 종합적 행정 대응에 나설 것을 촉구했다.그는 현행 법령에 픽시자전거 정의가 없어 사고 발생 시 일반 자전거로 분류되고, 이로 인해 통계 집계와 보험 적용에서 사각지대가 발생하고 있다며 제도적 공백 해소와 통계 체계 마련을 요구했다.윤 의원은 “서울시는 직접 단속 권한은 없지만, 캠페인과 시민 인식 개선, 청소년 대상 안전교육 확대, 정책적 대응을 통해 교통안전 사각지대를 줄여야 한다”며, 특히 중고거래 플랫폼과 협력한 불법 개조 자전거 거래 차단과 배달라이더·청소년 맞춤형 교육 강화 등 종합적 대책을 주문했다.또한 서울시 청소년 교통안전 프로그램이 이론 중심 교육에 머물러 있다며 “아이들이 직접 체험하고 위험성을 느낄 수 있는 프로그램으로 전환해야 한다”고 강조하고, 일본 사례를 참고한 실효성 있는 체험형 교육 도입을 제안했다.온라인뉴스팀