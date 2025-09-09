고광민 서울시의원 “허위 계약으로 아파트값 왜곡 심각” … 서울시의 신속한 대응 촉구

취소 계약이 통계 반영돼 호가 상승 부추겨··· 올해 상반기만 약 4000건에 달해

서울시의회 고광민 의원(국민의힘, 서초3)은 서울 아파트 시장에서 잇따르는 매매계약 취소 사례를 지적하며, 주택시장의 혼란을 방지하기 위한 서울시의 선제 대응과 적극적인 대책 마련을 촉구했다.고 의원은 지난 2일 열린 서울시의회 제322회 주택공간위원회 주택실 현안업무 보고에서 “서울 아파트 시장에서 계약 후 취소를 반복하며 호가를 끌어올리는 사례가 늘고 있다”며 “실제 거래가가 아닌 취소된 계약금액이 부동산 통계에 반영되면서, 단기간에 아파트 시세가 급격히 상승하는 심각한 왜곡이 발생하고 있다”고 지적했다.최근 한국도시연구소가 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 분석한 ‘서울 아파트 실거래가 분석’ 보고서에 따르면 서울 아파트 거래 해제건수는 ▲1월 151건 ▲2월 442건 ▲3월 858건 ▲4월 497건 ▲5월 915건으로 급증했고, 6월에는 1067건을 기록했다. 고 의원은 이를 인용하며 “올해 상반기만 해도 3930건에 달하는 허위·취소 계약이 발생해 시장 혼란을 부추기고 있다”고 설명했다.고 의원은 “계약 취소로 인해 호가가 왜곡되고, 언론에 ‘신고가 경신’ 사례로 보도되면서 시장이 더욱 혼란스러워지고 있다”며 “일부는 전자거래 전환 과정에서 발생하는 취소라는 특수성이 있더라도, 취소된 계약금액이 그대로 통계에 반영되는 한 시장 왜곡은 불가피하다”고 지적했다.이어 고 의원은 “정부가 이러한 문제를 제대로 인지하고 신속하게 대응 방안을 마련할 수 있도록 서울시의 적극적인 건의가 필요하다”고 강조했다.지난 5월 서울시는 토지거래허가구역 관련 사전 검증체계를 강화하고, 체계적인 시 부동산 정책 추진을 위해 ‘서울시 행정기구 설치 조례 시행규칙’을 개정했다. 이에 따라 주택실 산하 ‘주택정책지원센터’가 ‘부동산정책개발센터’로 재편되어 부동산 시장 안정대책 마련, 정책 영향 분석, 시장 동향 조사·분석 등 기능을 전담하게 되었다. 아울러 8월에는 ‘서울주택 정보마당’을 개설해 기존 ‘서울주거포털’에서 제공하던 전월세 정보 외에도 주택시장 가격 현황과 전망, 모니터링 결과를 시민에게 제공하고 있다.이러한 변화에 대해 긍정적으로 평가하면서도 고 의원은 “서울시가 주택실을 중심으로 부동산 시장 안정화를 위한 보다 적극적인 대응책을 마련해야 한다”고 강조했다.고 의원은 허위·취소 계약으로 인한 시세 왜곡을 차단하기 위해 ▲부동산 중개소에서 취소 거래 내역 고지 의무화 ▲서울시 차원의 신고가 왜곡 사례 홍보 및 취소 거래 내역 공개 ▲한국부동산원 주택가격지수를 소유권 등기 완료 기준으로 발표하도록 제도 개선 건의 ▲실거래가 신고제도 보완 ▲국토부·법무부·기재부와 협력한 불법 행위 단속 강화 등 실효성 있는 대책이 필요하다고 지적했다.온라인뉴스팀