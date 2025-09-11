송도호 서울시의원, 관악소방서 의용소방대장 취임식 참석

실내훈련장 건립 원안 18억 5000만원 예산 확보... 안전한 관악 만들겠다

이미지 확대 지난 9일 관악소방서에서 열린 이동주 신임 의용소방대장 취임식에 참석해 축사하는 송도호 의원

이미지 확대 지난 9일 관악소방서에서 열린 이동주 신임 의용소방대장 취임식

서울시의회 교통위원회 소속 송도호 의원(관악구 제1선거구, 더불어민주당)이 지난 9일 관악소방서에서 열린 이동주 신임 의용소방대장 취임식에 참석해 축사를 전하며 대원들의 노고를 격려했디.송 의원은 축사에서 “의용소방대는 재난과 화재 현장에서 가장 먼저 달려가는 우리 지역의 든든한 방파제”라며 “대원들의 헌신과 희생이 주민 안전을 지켜내고 있다”고 전했다.송 의원은 도시안전건설위원장 재직 당시 관악소방서 실내훈련장 건립을 위한 18억 5000만원의 예산을 확보했다“고 밝히며 “앞으로도 관악의 안전을 지키기 위해 필요한 지원을 아끼지 않겠다”고 강조했다.끝으로 송 의원은 “이동주 대장님의 취임을 진심으로 축하드리며, 의용소방대가 지역 안전의 중심축으로 더욱 발전하기를 기대한다”고 덧붙였다.이번 취임식은 의용소방대원과 소방 관계자, 지역 인사들이 함께한 가운데 열렸으며, 지역사회 안전 강화를 위한 의지를 다시금 다지는 자리가 되었다.온라인뉴스팀