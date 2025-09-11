문성호 서울시의원 “서울 장애인콜택시 차고지, 출발 건수 비례해 우선 지역 증설 및 확보해야”

서울 장애인콜택시 차고지에 대해, 상대적으로 다수 출발 지역임에도 차고지가 적은 노원구, 강서구를 예로 들어 비례적으로 증설해야 함을 주문

이미지 확대 한국영 이사장(왼쪽)과 논의하는 문성호 서울시의원(오른쪽)

이미지 확대 서울시설공단의 자료를 토대로 문성호 서울시의원이 직접 만든 서울시 장애인콜택시 차고지 지도

서울시의회 문성호 의원(국민의힘·서대문2)이 제332회 서울시의회 교통위원회 제3차 회의에서 한국영 서울시설공단 이사장과 서울 장애인콜택시 차고지에 대해 논의하는 중, 현재 운영 중인 차고지 현황과 실제 데이터상으로 쌓인 상대적 다수 출발 지역에는 그에 비례하여 필요한 차고지 대수를 먼저 확보하거나 증설하는 방향으로 제시했다.문 의원은 “제출받은 자료에 따라 지도를 만들어 보니 대체로 골고루 퍼져 있는 것처럼 보이긴 하나, 지금까지 장애인콜택시를 운영하며 쌓인 데이터를 참고해 고려해보면 상대적으로 출발이 많은 지역과 도착이 많은 지역이 구분될 것인데, 아직 그렇게까지 구축되지 않은 ㅇ것으로 보인다”라며 지역별 상대적 출발 대수를 근거로 지역 배분함을 주장했다.문 의원은 한국영 이사장에게 “현재까지 장애인콜택시를 운영하며 얻은 데이터를 토대로, 상대적으로 가장 많이 출발하는 지역이 어디인가?”를 질문했고, 한 이사장은 “확인해본 결과 노원구와 강서구로 보인다”고 답했으며, 이에 문 의원은 “노원구와 강서구가 상대적으로 많은데도 불구하고 보이는 대로면 두 차고지밖에 배치되지 못한 것으로 보인다. 데이터를 토대로 출발 대수에 비례해 차고지를 확보하는 것이 이용하는 장애인도, 운행하는 기사도 효율적이라 생각한다”라며 질문을 이어갔다.또한 문 의원은 “차고지 구축이나 증설이 쉽지 않은 것은 사실이다. 하지만 그렇다면 이용 데이터를 토대로 상대적으로 배치 차량대수와 근무인원을 고려해 이에 비례하듯 차고지를 운영하는 것을 제안하고자 한다. 쉽게 말해, 여유가 되는 지역은 현행으로 하되, 증설과 구축이 필요한 지역은 우선순위를 먼저 두어 해당 지역부터 공략하는 전략으로 시정될 것을 주문하는 것”이라고 설명했다.마지막으로 문 의원은 “장애인분들이 비장애인과 마찬가지로 편리하고 안전한 택시운송을 이용해 원하는 목적지로 갈 수 있는 약자와의 동행을 실현시키는 일은 가슴만으로 해결되지 않는다. 바로 축적된 데이터를 바탕으로 효율적인 배치를 통해 비록 작은 시도일지라도 나비효과처럼 큰 결과로 만들어질 것임을 믿어 의심치 않는다”라며 데이터를 근거로 한 상대적 출발 대수 비례 증설 우선순위 배치에 대한 주장을 마쳤다.온라인뉴스팀