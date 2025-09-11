신동원 서울시의원, 월계3동 ‘어르신 효 나눔 갈비탕 데이’ 참석

월계3동 주민복지협의회 노고에 감사

이미지 확대 신동원 의원(오른쪽)과 월계3동 주민복지협의회 이윤영 회장(왼쪽)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 보건복지위원회 신동원 의원(노원1, 국민의힘)은 지난 10일 월계3동 주민복지협의회(회장 이윤영)가 주최한 ‘어르신 효 나눔 갈비탕 데이’ 행사에 참석했다.이날 행사는 뜨거운 여름을 견디신 어르신들이 신선한 가을맞이를 잘 하시기를 바라는 마음에서 취약계층 어르신 100여명을 초청해 보양식인 갈비탕과 떡, 과일을 대접하기 위해 마련되었다.신 의원은 “시원한 바람 부는 오늘, 긴 폭염으로 힘들었던 여름을 잘 보내시고 활동하기 조금 편해진 날씨에 좋은 자리에서 어르신들을 다시 뵈니 반갑다. 월계3동 주민복지협의회가 정성껏 마련한 음식 드시고 담소도 나누시며 행복 에너지 충전하셔서 일교차 큰 가을날씨에도 건강하시기 바란다”고 인사하며 “3년간 계속해 온 이마트의 후원과 주민복지협의회 이윤영 회장님을 비롯한 위원님들의 노고에 감사드린다”고 전했다.이어 “지역 사회의 민생현장을 직접 살피고, 이를 토대로 정책과 제도 점검을 통해 우리 마을 어르신들이 따뜻한 돌봄을 받으실 수 있도록 하겠다”고 말했다.온라인뉴스팀