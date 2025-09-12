홍국표 서울시의원, ‘강남북 균형발전을 위한 도시산업생태계 조성 조례’ 연구과제 선정

민생의정연구회 하반기 연구과제로 확정, 조례 제정까지 추진

“자치구별 맞춤형 산업생태계 구축으로 서울시 전역 균형발전 도모”

이미지 확대 질의하는 홍국표 의원

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 홍국표 의원(국민의힘, 도봉2)은 12일 자신이 대표의원으로 있는 서울시의회 연구단체 ‘민생의정연구회’의 2025년 하반기 연구과제로 ‘서울시 강남북 균형발전을 위한 도시산업 생태계 조성 조례 제정 연구’가 선정됐다고 밝혔다.이번 연구는 의회 정책개발 역량강화 및 입법활동 활성화를 도모하기 위해 서울시의회 차원에서 진행된다.홍 의원은 “현재 서울시는 강남권 중심의 개발과 인프라 투자로 인해 일자리 편중에 따른 심각한 지역불균형이 발생하고 있다”라며 “이러한 격차가 강북지역의 자산 양극화, 지역 간 투자 차별로 이어지면서 서울시 전체의 지속가능한 발전을 저해하고 있다”고 지적했다.연구는 서울시 전역을 대상으로 3단계로 진행된다. 먼저 자치구별 경제·사회적 격차를 분석하여 각 지역의 특화 산업군을 도출하고, 두 번째로 자치구별 맞춤형 산업 유치 전략과 스타트업 성장 지원 방안을 마련한다. 마지막으로 도시산업생태계 조성 및 지원조례안을 제정하여 법적 강제력을 확보할 예정이다.과제선정 심의과정에서 심사위원들은 유사연구와의 차별화를 당부했다. 홍 의원은 “기존의 정책 제언과 달리 조례라는 법적 도구를 통해 확실한 실행 기반을 마련하겠다”라며 “일부를 위한 정책이 아니라 서울시의 모든 자치구가 각자의 특색을 살린 독립적인 산업생태계를 구축할 수 있도록 연구를 기대하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀