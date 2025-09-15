옥재은 서울시의원, 필동족구장 현장점검·예산확보로 재개장 견인

전면 재정비 마친 중구 필동족구장 재개장… 안전·편의성 대폭 강화

옥 의원, 생활체육 거점으로 자리잡도록 향후에도 지속 관심·지원

노후된 중구 필동족구장이 전면 재정비를 마치고 지난 7일 재개장했다. 서울시의회 옥재은 의원(중구2, 국민의힘)은 개장식 행사에 참석해 재개장을 축하하고 향후 운영과 보완을 지속적으로 살피겠다는 의지를 밝혔다.필동족구장은 장기간 사용으로 바닥 마모와 배수 문제, 휴게시설 등 개선 요구가 꾸준히 제기되어 왔으며, 이에 지반정비와 인조잔디 교체 등 전면 수선이 이뤄졌고 파고라와 평의자 등 휴게시설을 설치하여 안전성·내구성·편의성을 함께 높였다.재정비 공사에는 3억원의 예산이 투입됐으며, 이를 통해 표준 규격에 부합하는 경기 환경을 마련함으로써 주민들이 보다 안심하고 사용할 수 있는 생활체육 공간으로 탈바꿈했다.옥 의원은 그간 수차례 현장을 찾아 배수와 바닥 탄성, 주변 시설물 등을 점검하고 관계 부서와 협의를 이어왔다. 특히 예산심의 과정에서 생활체육 인프라 보강의 필요성을 강조해 사업이 흔들림 없이 추진되도록 지원했으며, 공정 단계별로 안전 기준과 품질 관리를 꼼꼼히 살피며 개선점을 보완해 왔다.옥 의원은 “일상 가까이에 있는 생활체육 시설이 시민의 건강과 지역 커뮤니티의 활력을 만든다”며 “필동족구장이 안전하고 편안한 생활체육 거점으로 자리 잡도록 앞으로도 지속적으로 관심을 갖고 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀