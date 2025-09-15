김동욱 서울시의원, 서울시의회 에너지전략 특별위원회 부위원장 선출

미래전략·AI 정책 전문성을 바탕으로 서울시 지속가능 에너지 정책 설계에 핵심적 기여 수행

이미지 확대 서울시의회 에너지전략 특별위원회 부위원장으로 선임된 김동욱 의원(왼쪽에서 네 번째)

이미지 확대 서울시의회 에너지전략 특별위원회가 지난 12일 1차 회의를 개최하고 기념촬영을 하고 있다.

서울시의회 김동욱 의원(국민의힘, 강남5)이 ‘서울시의회 에너지전략 특별위원회’ 부위원장으로 선출됐다.김 의원은 도시 인프라, 재난안전, 교통·환경 등 복합 정책 분야를 두루 경험하며, 특히 에너지·환경 정책 기획과 실행에서 전문성을 인정받아 왔다. 그는 서울의 미래 전략 수립과 미래 먹거리 발굴에 깊이 관여해 온 경험을 바탕으로, 이번 특위에서 에너지 정책의 실행력을 강화하고 탄소중립 달성을 위한 제도적 기반을 구체화하는 데 주력한다.이번에 함께 선출된 지도부는 위원장에 김규남 의원(국민의힘, 송파1), 부위원장에 김동욱 의원과 박강산 의원(더불어민주당, 비례)으로 구성됐다. ‘서울시의회 에너지전략 특별위원회(이하 에너지전략 특위)’는 서울시 에너지 정책 전반을 점검하고, 기후 위기 대응, 에너지 전환, 신재생에너지 확대, 전력 수급 안정화 등 핵심 과제를 논의하기 위해 설치됐다. 총 14명의 위원으로 꾸려진 특위는 2025년 9월 12일부터 2026년 3월 11일까지 활동한다.김 의원은 앞서 ‘서울시의회 서울미래전략통합추진 특별위원회’ 위원장으로서 서울의 중장기 전략 수립 과정에 실질적 정책 대안을 제시한 바 있으며, 도시안전건설위원회에서 재난 대응 체계와 인프라 개선, 교통·환경 문제 해결에 이르기까지 다방면에서 정책 역량을 발휘해 왔다.김 의원은 “에너지 정책은 도시의 지속가능성과 시민의 삶의 질을 좌우하는 핵심 전략”이라며 “서울시가 에너지 위기와 기후 위기를 극복하고, 미래 세대를 위한 친환경·스마트 에너지 도시로 도약할 수 있도록 전략적 해법과 실행 방안을 제시하겠다”고 강조했다.에너지전략 특위는 전문가 간담회, 현장 점검, 관련 조례 검토 등을 통해 서울시 에너지 정책의 실효성을 높이고, 실질적인 입법·정책 제안을 이어갈 예정이다.온라인뉴스팀