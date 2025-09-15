김원태 서울시의원, ‘댕댕런웨이’ 제로웨이스트 패션쇼 현장 참석… 격려 보내

“반려동물 복지와 환경 보호 강조··· 서울시의회 차원 정책 노력 약속”

이미지 확대 지난 14일 동대문디자인플라자(DDP) 어울림광장 유구전시장에서 열린 ‘2025 제로웨이스트 패션쇼 ‘댕댕런웨이’에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.

이미지 확대 축사하는 김원태 의원(오른쪽)

이미지 확대 반려동물을 안고 기념사진을 찍는 김원태 의원

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 김원태 의원(송파6, 국민의힘)은 지난 14일 동대문디자인플라자(DDP) 어울림광장 유구전시장에서 열린 ‘2025 제로웨이스트 패션쇼 ‘댕댕런웨이’‘에 참석해 축사를 전하고 주요 프로그램에 함께했다.이번 행사는 서울시와 서울디자인재단, 서울새활용플라자가 공동 주최·주관한 자리로, ‘반려견과 함께하는 제로웨이스트 패션쇼’를 주제로 300여 명의 시민과 디자이너, 멘토단, 초청 인사들이 함께했다.김 의원은 축사에서 “반려동물은 이제 우리 사회에서 가족의 일원으로 서로의 삶을 행복하게 만들어 주고 있다”라며 ‘댕댕런웨이’를 “단순 패션쇼를 넘어 사람과 반려동물이 함께 만들어가는 아름다운 동행”으로 정의했다. 그는 무대 위를 걸어가는 모습 속에서 우리는 존중과 배려, 그리고 사랑이라는 소중한 가치를 느끼게 될 것이라고 강조했다. 또한 “반려동물과 사람이 함께, 행복한 서울을 만들기 위해 서울시의회에서도 더욱 노력하겠다”고 밝혔다.이어 김 의원은 ▲반려견·견주가 함께하는 제로웨이스트 패션쇼 ▲유기견 힐링 패션쇼 ▲반려가족 닮은꼴 콘테스트 ‘댕댕스타’ 등을 관람하며 시민들과 교류했고, 기념사진 촬영에 참여하며 “서울의 디자인산업이 지속가능성과 생활문화의 접점을 넓히는 데 기여해야 한다”고 강조했다.한편, 이번 행사는 서울시의 ‘제로웨이스트 서울’ 비전과 반려동물 복지 정책을 구체화한 사례로, 반려동물 인구 증가를 고려해 환경친화적 패션을 통해 시민 참여를 유도했다. 예를 들어, 유기견 패션쇼는 입양 촉진을, 업사이클링 작품은 폐기물 감소를 강조했다.온라인뉴스팀