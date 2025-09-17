‘강동엄마’ 박춘선 서울시의원 “아가야, 어서 오렴”… 난임부부 희망의 등불을 켜다

2025년 제1기 난임부부 건강관리 지원사업에 참석, 희망 메시지 전하다

이미지 확대 난임부부 건강관리지원사업 출범식에서 희망의 메시지를 전하는 박춘선 의원

이미지 확대 난이부부 건강관리지원사업 안내 홍보물

‘강동엄마’ 박춘선 서울시의원(강동3, 국민의힘)이 생명 탄생을 응원하는 든든한 전도사로 나섰다. 지난해 서울시 난임부부 건강관리 지원사업의 성과에 힘입어, 2025년에도 ‘난임부부 건강관리 지원사업’이 이어지게 된 것이다.박 의원은 지난 13일, 강동구 서울미즈병원에서 열린 ‘2025년 제1기 난임부부 건강관리 지원사업’ 출범식에 참석해 “아가야 어서 오렴, 준비된 부부에게는 반드시 새 생명이 찾아올 것”이라며 따뜻한 격려의 말을 전했다. 이어 “된다 된다 꼭 된다는 마음가짐으로 프로그램에 임한다면, 소중한 생명을 품게 될 날이 반드시 올 것”이라고 참석한 난임부부들을 격려했다.이번 지원사업은 8주 동안 신체·정서 통합관리 프로그램으로 진행되며, 운동·영양·여성질환 등 전문가 강의와 부부 소통 프로그램이 운영된다. 또 난임 극복 경험이 있는 멘토가 1:1로 매칭되어 실질적인 조언과 정서적 지지를 제공한다.지난해 진행된 사업에서는 총 100쌍이 참여해 25쌍이 임신에 성공하는 성과를 거두었다. 이 같은 성과는 그간 박 의원이 현장에서의 풍부한 경험을 통해 근거 조례를 마련하고, 예산을 확보하기 위해 꾸준히 발로 뛴 결과다. 박 의원은 “난임으로 고통받는 부부들에게 희망을 줄 수 있는 제도가 계속 확산될 수 있도록 서울시와 협력해 나가겠다”고 밝혔다.‘난임부부 건강관리 지원사업’을 추진하는 (사)한국난임가족연합회(회장 김명희)는 “참여 부부가 흔들리지 않고 끝까지 프로그램에 성실히 임한다면, 난임 극복의 길이 더 가까워질 것”이라며 앞으로도 부부 친밀감을 높이고 소통을 강화하는 다양한 프로그램을 마련하겠다며 활동 비전을 제시했다.이날 새로운 생명을 향한 소망과 위로를 담아 난임부부들을 응원한 박 의원은 “내 안에 나를 잘 돌보는 훈련부터가 난임극복의 첫걸음”이라며 “조급해하지 말고 서로를 위로하며 함께 걸어간다면, 여러분의 작은 희망이 곧 큰 기적이 되어 새로운 생명으로 이어질 것이다”라는 희망의 메시지를 전했다.온라인뉴스팀