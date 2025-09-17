이새날 서울시의원, ‘2025 찾아가는 학부모 고입진로설명회’ 참석

학부모 고교 진학 이해도 제고와 진로·진학 지원 방안 논의

이미지 확대 지난 13일 강남구민회관에서 열린 ‘2025 찾아가는 학부모 고입진로설명회(2권역)’에 참석한 이새날 의원

이미지 확대 설명회에 참석한 이새날 의원이 자료집을 들고 있다.

이미지 확대 이날 학부모를 대상으로 질의응답 시간을 가졌다.

서울시의회 교육위원회 이새날 의원(국민의힘, 강남1)은 지난 13일 강남구민회관에서 열린 ‘2025 찾아가는 학부모 고입진로설명회(2권역)’에 참석해 학부모들과 소통하는 시간을 가졌다.이번 설명회는 서울시교육청이 주관해 강남서초·강동송파 교육지원청 관내 중학교 학부모를 대상으로 진행됐으며 ▲고교 유형 이해 및 비교 ▲일반고·직업계고·자사고 진로진학 사례 ▲실제 진로진학사례 발표 등 다양한 주제를 다뤘다.이날 현장은 사전 신청이 조기 마감될 정도로 학부모들의 관심이 높았으며 각 고교 유형별 교사와 전문가들이 직접 참여해 실질적인 진학 정보를 제공했다.이 의원은 “학부모와 학생이 진로 선택에서 가장 중요한 것은 충분한 정보와 올바른 방향성”이라며 “이번 설명회가 우리 아이들의 미래 설계에 현실적인 도움이 되길 바란다”고 강조했다.이어 “서울시교육청은 앞으로도 학부모와 학생 눈높이에 맞춘 진로·진학 지원을 강화해야 한다”고 덧붙였다.한편, 이번 설명회는 서울 전역을 4개 권역으로 나누어 진행되며 지난 6일 동부·북부·성북강북권역에서 첫 번째 설명회가 열린 데 이어 강남서초·강동송파권역에서 두 번째 설명회가 개최됐다.또한 오는 20일에는 남부·강서양천·동작관악권역, 27일에는 서부·중부·성동광진권역에서 차례로 설명회가 열릴 예정이다.서울시교육청은 설명회 자료집을 교육청 홈페이지에 탑재하고 설명회 영상을 10월 중 유튜브 ‘서울교육쌤TV’를 통해 공개할 예정이다.온라인뉴스팀