김길영 서울시의회 도시계획균형위원장 “연결과 소통으로 청년과 함께 성장하는 서울 만들어 갈 것”

고립·은둔청년 정책 포럼서 지속적 정책 지원 의지 밝혀

서울청년기지개센터 개관 1주년 기념 ‘청년과의 동행, 고립·은둔청년 현황과 정책을 묻다’ 포럼서 축사

청년 당사자의 목소리 반영해 실효성 있는 정책 마련 약속

이미지 확대 지난 16일 열린 서울청년기지개센터 개관 1주년 기념 ‘청년과의 동행, 고립·은둔청년 현황과 정책을 묻다’ 포럼에 참석한 김길영 위원장(왼쪽에서 세 번째)

이미지 확대 축사하는 김길영 위원장

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 김길영 도시계획균형위원장(국민의힘, 강남6)은 지난 16일 서울역사박물관 야주개홀에서 열린 서울청년기지개센터 개관 1주년 기념 ‘청년과의 동행, 고립·은둔청년 현황과 정책을 묻다’ 포럼에 참석하여 축사했다.이번 포럼은 서울시가 전국 최초로 설립한 고립·은둔청년 전담기관인 서울청년기지개센터의 개관 1주년을 기념하여 마련되었으며, 지난 1년간의 정책 성과를 점검하고 향후 발전방안을 논의하기 위해 개최되었다. 청년 당사자 및 가족, 전문가, 일반시민 등 약 200명이 참석했다.김 위원장은 축사에서 “고립·은둔청년 문제는 개인의 문제가 아닌 우리 사회 전체가 함께 해결해야 할 사회적 의제”라며 “서울시가 전국 최초로 고립·은둔청년 전담기관인 서울청년기지개센터를 개관하고 선도적인 정책을 추진해온 것은 매우 의미 있는 성과”라고 평가했다. 또한 “지난 1년간 다양한 맞춤형 프로그램을 통해 참여 청년들이 뚜렷한 회복 효과를 보이고 가족 단위의 긍정적 변화도 확인된 것은 정말 고무적”이라고 말했다.김 위원장은 “청년 당사자의 목소리와 부모님의 경험담을 직접 들을 수 있는 오늘 포럼은 정책의 실효성을 높이는 데 매우 중요한 의미를 갖는다”라며 “앞으로도 현장의 생생한 목소리에 귀 기울이고 많은 이야기를 들려주시길 바란다”고 당부했다.마지막으로 “고립과 은둔에서 벗어난 청년들이 자신의 경험을 바탕으로 사회에 새로운 활력을 불어넣을 때 진정한 회복이 완성된다”며 “서울시의회는 고립·은둔청년들이 사회와 다시 연결되고 자신의 꿈과 가능성을 실현할 수 있도록 지원하는 정책을 지속적으로 발전시켜 나가겠다”고 강조했다.덧붙여 “특히 연결과 소통을 통해 모든 시민이 서로를 이해하고 배려하는 서울을 만들어가는 것이 우리의 목표”라고 덧붙였다.한편, 이날 포럼에서는 서울시 고립·은둔청년 정책의 흐름과 과제에 대한 기조발제와 서울청년기지개센터 운영 현황 및 방향 발표, 청년 당사자 및 부모의 사례발표가 이어졌으며, 김기헌 한국청소년정책연구원 본부장, 엄소용 연세대 의대 교수, 최은진 KBS 기자, 김혜원 호서대 교수, 김연은 서울시사회복지관 협회장 등이 참여한 패널토의가 진행됐다.온라인뉴스팀