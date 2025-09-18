윤기섭 서울시의원, 상계역·노원역 승강편의시설 설치 공사 현장 점검

교통약자 이동권 보장 및 지역 상권 불편 해소 기대

공사기간 단축으로 준공 일정 7개월 앞당겨

이미지 확대 윤기섭 의원이 지난 9일 상계역 내부 엘리베이터 설치 공사 현장을 방문해 현황을 보고 받고 있다.

이미지 확대 윤기섭 의원이 지난 9일 노원역 10벌 출입구 에스컬레이터 설치 공사 현장을 확인하고 있다.

서울시의회 윤기섭 의원(국민의힘, 노원5)은 지난 9일 지하철 4호선 상계역과 노원역을 차례로 방문하여 진행 중인 승강편의시설 설치 공사 현장을 점검했다.이번 방문은 교통약자의 이동 편의 증진과 지역 주민 불편 해소를 위한 윤 의원의 지속적인 현장 중심 의정 활동의 일환으로 마련됐다.상계역에서는 내부 엘리베이터(11인승 2대, 총사업비 29억 5000만원) 설치 공사가 진행 중으로, 공사 기간 기존 엘리베이터 폐쇄로 인해 시민들의 불편이 제기돼 왔다. 윤 의원은 현장을 직접 확인하고 안전관리 및 조속한 공사 완료를 당부했다.또한 상계역 상선 승강장에 추진 중인 스마트 메트로쉼터 설치 사업(총사업비 1억 6000만원, 2025년 12월 준공 예정) 예정지를 둘러보고, 냉난방기·온열의자·공기청정기 등 다양한 편의시설 확충을 통한 시민 만족도 제고 필요성을 강조했다.노원역 10번 출입구에는 에스컬레이터 2기(총사업비 27억원)가 설치 중이며, 공사 기간 출입구 이용 제한으로 인근 상권 유동인구가 감소해 지역 상인들의 민원이 제기돼 왔다.윤 의원은 이 같은 어려움을 청취하고, 주민·상인의 불편을 최소화할 수 있도록 조속한 공사 추진을 요청했다. 당초 상계역과 노원역의 준공은 2026년 7월로 예정되어 있었으나, 윤 의원의 지속적인 관심과 촉구로 공정이 신속히 진행되면서 2025년 12월 말 개통이 가능하도록 준공 일정을 약 7개월 앞당기는 성과를 거두게 됐다.윤 의원은 “교통약자의 이동권 보장은 선택이 아닌 필수”라며, “이번 승강편의시설 설치와 스마트 쉼터 조성을 통해 노원구 주민들의 지하철 이용 편의가 크게 향상될 것으로 기대한다”고 밝혔다.이어 “공사 과정에서 불가피하게 발생하는 주민 불편과 상인들의 영업 피해를 최소화할 수 있도록 철저히 관리하겠다”라며 “앞으로도 교통 편의시설 확충 사업이 차질 없이 추진되도록 현장을 꼼꼼히 챙기겠다”고 강조했다.끝으로 윤 의원은 “폭염 및 우천으로 인한 어려운 여건 속에서도 공사를 차질없이 진행하여 안전하고 신속하게 준공될 수 있도록 조치해 준 공사 관계자들께 감사하다”라며 마음을 전달했다.온라인뉴스팀