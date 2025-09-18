대한매일상회 바로가기
구미경 서울시의원, 민원 현장 찾아 주민 의견 청취 및 놀빛광장 발전 방안 논의

수정 2025-09-18 10:23
입력 2025-09-18 10:23

주민 의견 반영한 놀빛광장 스카이워크 설치 필요성 검토 및 발전 방안 논의
“실현 가능한 발전 방안 마련에 최선 다할 것”

이미지 확대
구미경 의원(왼쪽 두 번째)이 현장을 방문해 주민들의 의견을 청취하고 있다
구미경 의원(왼쪽 두 번째)이 현장을 방문해 주민들의 의견을 청취하고 있다


서울시의회 구미경 의원(국민의힘, 성동구 제2선거구)은 지난 16일 성동구 옥수동에 위치한 놀빛광장을 찾아, 주민이 제기한 ‘스카이워크 조성 요청’ 민원 현장을 직접 확인했다.

이날 현장에는 구 의원을 비롯해 민원인과 서울시의회 행정민원팀 관계자들이 함께했으며, 주민 의견을 청취하고 개선 방향을 모색하기 위해 자리가 마련됐다.

해당 민원은 행당동 주민이 제기한 것으로, 놀빛광장을 지역의 새로운 랜드마크로 발전시키기 위해 스카이워크 및 전망대 설치 가능성을 검토해 달라는 요청이다. 민원인은 한강변과 도심을 조망할 수 있는 스카이워크가 조성될 경우 관광과 휴식을 겸비한 복합공간으로 성장할 수 있을 것이라는 기대를 밝혔다.

이미지 확대
놀장광장 현장사진
놀장광장 현장사진


현장 점검에서 구 의원은 스카이워크와 같은 대형 구조물 설치 시 ▲토지이용계획 ▲수변공간 관련 규제 ▲안전성 확보 방안 등 종합적인 검토가 필요하다고 강조했다. 또한 설치 가능성 논의를 위해서는 주민 의견뿐 아니라 관련 부처와 전문가의 다각적 검토가 병행돼야 한다고 밝혔다.
구 의원은 “주민들께서 주시는 제안은 성동구 발전을 위한 소중한 의견”이라며 “서울시 한강본부와 서울시의회, 그리고 전문가 의견을 수렴해 실현 가능한 방안을 마련하겠다”고 말했다.

온라인뉴스팀
