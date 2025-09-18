우형찬 서울시의원, ‘아이들에게 상처 주는 혐오 집회’ 강력 비판… 대림동 교육시설 인근 ‘혐중’ 집회 즉각 중단 촉구

“극우단체 혐오 집회로부터 교육현장과 다문화 학생 지켜야”

“표현의 자유 넘어선 차별과 혐오, 더는 용납 안 돼”

이미지 확대 질의하는 우형찬 의원

서울시의회 교육위원회 우형찬 의원(더불어민주당, 양천3)이 대림역 일대에서 열린 ‘혐중(嫌中) 집회’를 강력히 비판하며, 혐오 집회로부터 아이들과 지역사회를 보호해야 한다고 강조했다.지난 17일 오후 7시, 극우단체가 대림역 일대에서 개최한 ‘혐중’ 집회와 관련해, 우 의원은 “아이들이 배우고 자라는 삶의 공간 인근에서 지역사회에 상처를 남기는 혐오 집회는 더 이상 허용돼서는 안 된다”고 목소리를 높였다.우 의원은 지난 7월에도 같은 지역에서 ‘중국은 물러가라’는 구호를 외치며 극우단체가 집회를 열었으며 당시 현장을 지나는 학생들과 주민들이 불안감을 호소했다고 밝혔다. 특히 다문화 가정 아동과 청소년들에게는 직접적인 상처로 남았다고 지적했다.대림동 인근 공립중학교 교장 역시 구로경찰서와 구로구청에 요청문을 보내 “대림동은 다문화 가정의 아동·청소년, 이주노동자가 함께 살아가는 공간”이라며, 혐오 집회가 학생들에게 심각한 충격을 주고 공동체 가치를 훼손한다고 지적하며 적극적인 대응을 요청했다.이에 우 의원은 앞으로 “지난 12일 명동 일대 혐오 집회를 제한했던 남대문경찰서의 사례처럼, 대림동에서도 동일한 수준의 조치가 필요하다”고 촉구했다.또한 “극우단체의 혐오 집회는 민주주의의 이름을 빌린 폭력”이라며, “다양성을 억압하고 차별을 조장하는 행태는 민주주의를 파괴하는 행위로, 결코 용납될 수 없다”고 강하게 비판했다.끝으로 우 의원은 “우리 아이들은 어떠한 여건에서도 차별받고 협박받아서는 안 되며, 아이들의 꿈은 소중히 지켜져야 하고, 그 현장인 학교 근처에서 발생하는 혐오 집회는 더더욱 있어서는 안 된다”라며 “극우세력의 혐오 선동으로부터 아이들과 지역사회를 지켜내기 위해 책임 있게 대응해 나가겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀