이병윤 서울시의회 교통위원장, ‘세계일보 지역·사회발전 공헌대상’ 수상
수정 2025-09-18 16:44
입력 2025-09-18 16:29
지속가능한 대중교통 서비스 제공 노력 및 지역 현장의 갈등 조정 통한 의정활동에 집중한 공로 인정
“시민의 교통편익을 높이고, 동대문구 지역 내 협력적 문화 확산을 위해 더욱 노력할 것”
이병윤 서울시의회 교통위원장(국민의힘, 동대문구1)은 지난 18일 세계일보 대강당에서 열린 ‘2025 제10회 세계일보 지역·사회발전 공헌대상’에서 ‘사회갈등해소 부문’ 수상자로 선정됐다.
올해 10회째를 맞은 ‘세계일보 지역·사회발전 공헌대상’은 지역갈등 해소로 사회발전에 기여하고 평화통일의 초석을 놓는 데 앞장선 기관과 개인을 독려하기 위해 수상하고 있으며 세계일보가 주관하고 있다.
이 위원장은 동대문구 3선 의원과 동대문구의회 의장을 지냈고 제11대 전반기 교통위원회 부위원장 및 제11대 후반기 교통위원회 위원장을 맡아 의정활동을 하고 있다.
이번 수상은 이 위원장이 서울시의회 교통위원장으로서 위원들과 적극 협력해 서울시민의 쾌적하고 안전한 교통환경 조성을 위해 노력하고 지속가능한 대중교통 서비스 제공 및 지역 현장에서 발생하는 갈등을 조정하며 의정활동에 집중한 점을 높게 평가받아 수상자로 선정됐다.
이 위원장이 추진한 대표적인 사례는 제기동역 1번 출구 승강편의시설(E/S) 설치 예산 63억 5000만원 전액 확보, 청량리 청과물시장 앞 맞춤형 횡단보도 신설추진 등의 지역사회 개선과 시내버스 준공영제에 사모펀드와 같은 민간자본의 책무를 조례에 명기하여 경영 및 재무 건전성을 확보하는 ‘서울시 시내버스 준공영제 운영에 관한 조례’ 개정, 경로 우대카드 부정 승차 방지를 위한음성 서비스 제안 등을 추진한 바 있다.
이 위원장은 “시민의 교통 편익을 높이고, 동대문구 지역 공동체 내에서 갈등을 해소하기 위한 꾸준한 노력의 결실”이라 말하며 “앞으로도 시민의 안전하고 쾌적한 교통환경 조성과 지역갈등 조정, 신뢰 회복에 더욱 앞장서겠다”라는 각오를 밝혔다.
온라인뉴스팀
