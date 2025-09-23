최재란 서울시의원, 서울미식축구협회로부터 감사패 받아

지난 8월, 미식축구 활성화 방안 모색 토론회 개최 등

“열악한 환경에서 운영되고 있는 미식축구, 청소년 교육·대학 스포츠·지역 균형발전 위해 지속해서 관심 갖고 정책적 지원 노력할 것”

이미지 확대 지난 13일 서울 양천구 해마루축구장에서 서울미식축구협회로부터 감사패를 받은 최재란 의원

서울시의회 교육위원회 최재란 의원(더불어민주당, 비례대표)은 지난 13일 서울 양천구 해마루축구장에서 서울미식축구협회로부터 감사패를 받았다.이번 감사패는 최 의원이 미식축구 활성화를 위한 정책적 지원과 토론회 개최 등 종목 저변 확대에 기여한 공로를 인정받아 수여됐다. 미식축구협회 측은 “최 의원이 보여준 관심과 지원은 국내 미식축구 발전에 큰 힘이 됐다”며 “특히 청소년부터 성인에 이르기까지 폭넓은 참여 기반을 마련하는 데 중요한 역할을 했다”고 밝혔다.최 의원은 지난 8월 서울시의회에서 ‘미식축구 활성화 토론회’를 주최해 정책적 지원책을 논의하고, 종목 활성화를 위한 다양한 제안을 끌어낸 바 있다. 당시 토론회에는 협회 관계자, 선수, 학부모, 전문가 등이 함께 참여해 미식축구의 미래 방향을 모색했다.최 의원은 “미국에서 가장 인기 있는 스포츠인 미식축구가 한국에서는 여전히 대중적 기반이 약하다”며 “토론회에서 청취한 현역 선수들과 동호인을 비롯한 관계자들의 염원인 전용경기장 설립의 필요성에 대해 충분히 공감했다”고 말했다.또한 최 의원은 지속적인 관심과 지원을 약속했으며 “생활체육 종목으로서 미식축구가 가진 가능성을 널리 알리고, 더 많은 시민이 즐길 수 있도록 지원을 이어가겠다”고 강조했다.특히 “부상 위험에 노출된 선수들을 생각하면 전용구장 마련은 단순한 편의가 아니라 안전의 문제이므로 서울시체육회 가입 등 제도권 진입 과정을 살피고, 단순한 경기 활동을 넘어 스포츠가 시민의 건강과 공동체 형성에 기여하는 중요한 자산이 될 수 있도록 관심을 가지겠다”고 약속했다.온라인뉴스팀