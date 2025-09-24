홍국표 서울시의원 “한강버스 성공적 운항, 무책임한 정치적 흠집내기 중단해야”

운항 3일 만에 이용객 1만명 돌파, 감사원 감사로 문제없음 확인

“예산 전용 불가능한데 타 사업이나 정책과 연계한 비판은 올바르지 않아”

서울시의회 홍국표 의원(국민의힘, 도봉2)은 지난 23일 “한강버스가 운항 3일 만에 이용객 1만명을 돌파하며 성공적으로 시작되었음에도 일부에서 제기되는 무책임한 정치적 흠집내기를 중단해야 한다”고 밝혔다.홍 의원은 한강버스에 대한 더불어민주당의 비판에 대해 “서울시 보도자료에 따르면 한강버스는 운항 첫날 만석으로 출발했으며, 승객 만족도 조사에서도 쾌적한 실내공간 82%, 편안한 좌석 77%, 안정적 운항 70%의 높은 만족도를 기록했다”며 “이는 시민들이 체감하는 실제 현실과 일부 정치권의 비판이 얼마나 동떨어져 있는지를 보여준다”고 강조했다.홍 의원은 “부족한 부분이 있다면 고쳐나가면 되는 것인데, 모든 것을 정치적으로 몰아가는 것은 안타까운 일”이라며 “감사원 감사를 통해 한강버스 사업의 문제가 없음이 확인된 만큼, 지속적인 의혹 제기는 허위 사실에 기반한 것”이라고 지적했다.또한 예산 낭비 논란에 대해서는 “각 사업은 고유한 목표와 용도가 있어 예산 전용이 불가능한데, 한강버스 예산을 마을버스 사업 등의 타 사업이나 정책과 연계해 비판하는 것은 올바른 접근이 아니다”라며 “한강버스는 한강버스대로, 마을버스는 마을버스대로 각각의 사업 목적에 맞게 이행되어야 하는 것이 맞다”고 설명했다.홍 의원은 “동대문디자인플라자(DDP), 세빛섬, 한강르네상스 사업 때도 동일한 패턴으로 단점만 찾아내어 비난하는 행태를 반복해서는 안된다”며 “서울시의 혁신적인 사업이 긍정적 평가를 받을까 노심초사하며 발목잡기에만 급급한 모습은 시민들이 다 지켜보고 있다”고 비판했다.또한 “정치적 비방의 경우에도 정작 자신들의 주장이 근거가 없다는 점이 드러나면 ‘듣기 싫은 말이면 모두 거짓말이냐’는 식으로 논점을 흐리는 것은 시민들에게 실망만 안겨줄 뿐”이라고 지적했다.끝으로 홍 의원은 “서울시가 전국 최초로 도입한 수상 대중교통이 시민들로부터 긍정적 평가를 받는 상황에서 근거 없는 정치적 공격은 서울시정 발전에 도움이 되지 않는다”며 “서울시 대변인실도 이러한 무책임한 비판에 대해 보다 적극적으로 대응해야 할 것”이라고 당부했다.온라인뉴스팀