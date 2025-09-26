서울시의회 도시안전건설위원회, ‘어린이 안전히어로즈 성과보고회’ 격려 보내

이미지 확대 지난 25일 열린 ‘어린이 안전히어로즈 성과보고회’에 참석해 격려사를 하는 강동길 위원장

이미지 확대 지난 25일 서울시청 본관 8층 다목적홀에서 열린 ‘어린이 안전히어로즈 성과보고회’

서울시의회 도시안전건설위원회(위원장 강동길)는 지난 25일 서울시청 본관 8층 다목적홀에서 열린 ‘어린이 안전히어로즈 성과보고회’에 참석해 지난 1년간의 활동을 격려하고, 어린이가 주도하는 안전문화 확산을 위한 지원을 아끼지 않을 것을 피력했다.이번 성과보고회에는 어린이 안전히어로즈와 학부모 200여 명을 비롯해 서울시 부시장, 시의회 도시안전건설위원회 강동길 위원장 등 주요 내빈이 참석해 자리를 빛냈다.서울시 어린이 안전히어로즈는 2024년 6월 발대식을 시작으로 현재까지 총 462명이 위촉되어 활동 중이며, 학교 주변 안전위험 요소 발굴·신고, 재난 체험 및 안전문화 교육 참여, 줍깅(줍기+조깅) 봉사활동, 지역 안전 캠페인 등 다양한 활동을 펼쳐왔다.격려사를 맡은 강동길 위원장(성북3)은 “지난 1년간 어린이 안전히어로즈가 보여준 열정과 실천이 안전한 서울을 만드는 데 큰 힘이 됐다”면서 “앞으로도 안전히어로즈가 어린이의 눈으로 위험 요소를 찾아내고, 가족과 지역사회로 안전문화를 확산시키는 주인공이 되어주길 바란다”고 말했다.온라인뉴스팀