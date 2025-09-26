박상혁 서울시의회 교육위원장, 덜위치칼리지서울영국학교 방문··· 글로벌 교육 현장 소통 강화

덜위치칼리지서울영국학교 방문해 IB 교육 운영현황 공유 및 협력방안 모색

IB 프로그램 참관 및 학생들과 열린 대화 통해 미래교육 방향성 논의

이미지 확대 지난 23일 덜위치칼리지서울영국학교를 방문해 인사말을 하는 박상혁 위원장

이미지 확대 지난 23일 덜위치칼리지서울영국학교를 방문해 참석자들과 기념사진을 찍는 박상혁 위원장

서울시의회 교육위원회 박상혁 위원장(서초1, 국민의힘)은 지난 23일 서초구 소재 덜위치칼리지서울영국학교(교장 앨리슨 더비셔)를 방문해 IB 프로그램 운영 현황을 살펴보고, 서울시 교육의 국제화 및 IB 프로그램 활성화를 위한 협력 방안을 함께 논의했다.IB(International Baccalaureate) 프로그램은 개념 이해 및 탐구학습 활동을 통해 학생의 자기주도적 성장을 추구하는 국제인증 교육 프로그램으로, 이번 방문에는 교육위원회 위원 중 평소 IB 프로그램 운영과 글로벌 교육에 많은 관심을 가져온 이효원 의원과 이희원 의원이 함께했다.덜위치칼리지서울영국학교는 2010년 개교한 영국계 외국인학교로, 유치원부터 IB 월드인증을 받은 고등학교까지 전 과정을 운영하면서 다양한 국적의 재학생들이 국제적 인재로 성장하도록 돕는 동시에 인근 한국학교와의 교류 및 봉사활동 등 지역사회 활동도 활발히 전개하고 있다.이날 방문에서 박 위원장은 덜위치서울영국학교 관계자로부터 IB 프로그램의 운영 현황, 학생들의 학업 성취도 및 대학 진학 성과에 대한 상세한 현황을 청취하고, 실제 IB 프로그램 수업 현장을 참관하며 서울 교육환경과의 조화로운 공존 방안을 모색했다.박 위원장은 “덜위치서울영국학교가 보여준 혁신적인 IB 교육 방식과 지역사회 공헌 활동은 서울교육 국제화의 모범사례가 될 것”이라며 “IB 교육 철학이 학생 중심의 자기 주도 학습을 강조하는 서울 교육의 방향성과 일치하며, 이는 우리 아이들의 미래 역량 강화에 크게 기여할 것”이라고 밝혔다.이어 박 위원장은 “서울시에서도 IB 프로그램 도입에 관심을 가지고 인증을 준비하는 학교들이 늘어나고 있는 만큼, 이 학교들이 덜위치서울영국학교의 경험과 노하우를 공유할 수 있도록 긴밀한 협력방안을 마련해 나가겠다”고 덧붙였다.온라인뉴스팀