김영옥 서울시의회 보건복지위원장, 실속 있는 결혼문화 확산 위한 ‘2025 가을 칸타빌레’ 참석

“검소하고 실속있는 결혼문화 확산 위한 사회적 공감대 형성 적극 뒷받침할 것”

“청년 세대의 경제적 부담 완화와 건강한 결혼문화 정착 추진에 노력할 것”

이미지 확대 지난 25일 열린 ‘검소하고 실속 있는 결혼문화 확산을 위한 2025 가을 칸타빌레’행사에 참석한 김영옥 위원장

서울시의회 보건복지위원회 김영옥 위원장(국민의힘, 광진3)은 지난 25일 남산 한남 웨딩가든에서 열린 ‘검소하고 실속 있는 결혼문화 확산을 위한 2025 가을 칸타빌레’행사에 참석했다. 이번 행사는 과도한 결혼 비용으로 인한 경제적 부담을 줄이고, 의미와 가치를 중심으로 한 새로운 결혼문화를 확산하기 위해 마련됐다.행사에는 오세훈 서울시장, 서울시 보건복지위원회 위원장, 여성가족실장, 공공예식장 이용자 및 예비부부 교육 참여자 등 150여 명이 함께했다. 식전 공연을 시작으로 ‘10만 동참 챌린지 1호 선포식’, 토크콘서트, 미니 결혼박람회, 경품 추첨 및 SNS 챌린지 등 다채로운 프로그램이 진행됐다.김 위원장은 “최근 청년 세대가 결혼을 미루거나 포기하는 주요 요인 중 하나가 과도한 비용 부담이라는 점을 고려할 때, 검소하면서도 의미 있는 결혼문화를 사회 전반에 확산시키는 것은 매우 시의적절한 과제”라고 강조하며 “서울시의회 보건복지위원회는 청년들이 경제적 부담을 덜고 새로운 출발을 할 수 있도록 제도적·정책적 지원방안을 지속적으로 모색하겠다”고 밝혔다.이어 열린 토크콘서트에서는 ‘작지만 더 아름다운 결혼식’을 비롯해 ‘더 운명적인 만남’과 ‘결혼의 의미 및 준비’ 등을 주제로 다양한 의견이 제시됐다. 패널들은 검소하면서도 가치 있는 결혼문화를 정착시키기 위한 사회적 논의가 중요하다는 점을 공유했다.서울시는 이번 행사를 계기로 ‘10만 동참 챌린지’를 본격 추진하여 검소하고 실속 있는 결혼문화 확산에 대한 사회적 인식을 제고하고, 예비부부들에게 실질적이고 유용한 정보를 제공해 나갈 계획이다.온라인뉴스팀