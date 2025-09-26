대한매일상회 바로가기
최호정 서울시의회 의장, 안양천 방문··· 수목 유지관리 개선방안 모색

수정 2025-09-26 14:56
입력 2025-09-26 14:56

26일 생태복원 및 녹화사업 진행한 안양천 생태연못 일대 현장 점검

안양천 수목 식재 상황 살피는 최호정 의장
안양천 수목 식재 상황 살피는 최호정 의장


최호정 서울시의회 의장은 26일 안양천 생태연못 일대를 방문해 수목 등 식재된 조경 상태를 살피고 관계자들과 조경 유지관리 개선방안을 모색했다.

현장에는 서울시와 영등포구 조경 관련 공무원, 조경식재·시설물공사협의회 관계자 등이 참석했다.

현재 공공이 발주하는 조경식재공사는 공사 완료 후 2년간은 시공사에서 하자책임을 지도록 하고 있다.

하지만 식재 공사 후 관리청에서 유지관리를 하지 않아 고사 된 경우도, 하자로 판단해 시공사에서 부담하도록 해 책임 소재 분쟁이 발생하는 경우가 있었다.

이에 최 의장은 2023년에 생태복원 및 녹화사업이 진행된 안양천 현장을 방문해 실제 식재된 수목 등을 살피고, 하자관리 및 유지관리 현황을 살폈다.

안양천 조경 유지관리 현황 듣는 최호정 의장
안양천 조경 유지관리 현황 듣는 최호정 의장


최 의장은 “잘 꾸미는 게 중요한 게 아니라 잘 관리하는 게 중요하다”라며 “서울시가 물을 주는 주기, 병충해 방제 등 계량화된 표준 유지관리 지침을 마련해 제대로 관리해야 한다”라고 말했다.
또한 최 의장은 “특히 서울은 정원도시를 표방하고 있어 앞으로 조경 유지관리는 더 중요해질 것”이라며 “유지관리와 하자관리에 대한 보다 명확한 기준들이 마련되어야 한다”고 덧붙였다.

온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
