이새날 서울시의원, ‘2025 대한민국베스트인물대상’ 광역의정대상 수상

이미지 확대 지난 22일 서울시의회에서 열린 ‘2025 대한민국베스트인물대상’ 시상식에서 광역의정대상을 수상한 이새날 의원(오른쪽에서 첫 번째)

서울시의회 교육위원회 이새날 의원(국민의힘, 강남1)은 지난 22일 서울시의회에서 열린 ‘2025 대한민국베스트인물대상’ 시상식에서 광역의정대상을 수상했다.이번 상은 대한민국베스트인물대상조직위원회가 주최하고, 사단법인 대한민국연예예술인연합회와 한국언론대표자협의회가 공동으로 주관한 행사로서 대한민국을 빛낸 각계각층 인물들의 공로를 기리기 위해 마련됐다.이 의원은 그간 교육 현장의 다양한 과제를 해결하기 위해 앞장서고 있어 광역의정대상에 선정됐다.특히 ▲학교 복합시설의 체계적 운영·관리 강화 ▲올바른 역사 교육 기반 확충 ▲통학로 안전 개선 ▲학생 복지와 문화 향유 기회 확대 ▲안전하고 쾌적한 교육 환경 조성 등에서 뚜렷한 성과를 거두었다. 또한 현장의 목소리를 정책으로 연결해 학생과 학부모 모두가 체감할 수 있는 변화를 만들어 왔다.이 의원은 “이번 수상은 개인의 영예가 아니라 함께 해주신 서울시민 여러분의 성원 덕분”이라며 “앞으로도 시민의 삶과 교육 발전을 위해 더욱 책임 있는 의정활동을 펼쳐가겠다”고 소감을 전했다.온라인뉴스팀