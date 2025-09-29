최호정 서울시의회 의장 “소방관 주말에 급식 직접 만들어”··· 현장 점검 나서

27일 서초119안전센터 방문해 실태 점검… 직원들과 함께 식사 준비

최 의장 “개선대책 모색할 것”

이미지 확대 소방관 애로사항 경청하는 최호정 의장

이미지 확대 소방대원들과 같이 식사준비하는 최호정 의장

이미지 확대 서초119안전센터 소방대원들과 단체사진 촬영 중인 최호정 의장

최호정 서울시의회 의장은 119안전센터 소방관들이 주말과 휴일에는 조리원이 없어 식사 준비를 직접 하는 것과 관련해 현장을 점검하기 위해 지난 27일 서초119안전센터를 방문했다.이날 현장 방문에는 홍영근 소방재난본부장, 김명호 서초소방서장, 김태형 서초안전센터장 등이 함께했다.현재 서울의 25개 소방서는 주말에도 조리원이 있지만 119안전센터(94개소)와 특수구조단(6개소), 산악구조대(1개소)는 조리원이 없어 소방관들이 직접 식사를 준비하거나 배달 음식을 먹는 실정이다.이날 최 의장은 센터를 방문, 관련 내용을 브리핑받고 청사를 둘러본 후 3층에 있는 식당에서 직접 직원들과 식사 준비를 했다. 이후 소방관들과 식사하며 애로사항을 청취했다.최 의장은 “소방관은 언제 출동 명령이 떨어질지 몰라 차려진 식사도 마음 편히 먹지 못하는 일이 다반사인데 직접 식사 준비까지 해야 하는 현실은 하루속히 개선되어야 한다”라며 “본연의 업무에 집중할 수 있도록 근본적인 개선 대책을 모색하겠다”고 말했다.한편, 앞서서도 최 의장은 올해 서울소방학교 교육생 급식비를 5000원에서 7200원으로 인상, 소방관들이 양질의 식사를 할 수 있도록 개선한 바 있다.온라인뉴스팀