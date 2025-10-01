김태수 서울시의회 주택공간위원장, ‘Nexus 서울 Next 100 총괄건축가 파트너스 포럼’ 참석

“100년 후에도 발전 가능한 서울을 만들기 위해 서울시의회도 함께 할 것”

서울시의회 주택공간위원회 김태수 위원장(국민의힘, 성북구 제4선거구)은 지난 29일 시작된 ‘Nexus 서울 Next 100 : 총괄건축가 파트너스 포럼’ 행사에 참석, 시민과 함께 100년 후 서울의 미래를 논의하였다.지난 3월 이후 두 번째로 서울시가 주최한 이번 포럼에서는 강병근 서울시 총괄건축가의 기조발제와 시민의 질문, 해외 파트너스의 발제 및 종합토론이 이어졌다.이날 행사에 참석한 국내·외 파트너스는 구자훈 교수(한양대), 맹필수 교수(서울대), 오웅성 교수(홍익대), 존 홍 교수(서울대), 위르겐 마이어 대표(J.MAYER.H), 토마스 헤더윅 대표(헤더윅 스튜디오)가 참석했으며, 특별초청 파트너스로 김아연 교수(서울시립대)가 참석했다.김 위원장은 축사에서 “인공지능 AI 시대에 살고 있는 지금, 자율주행 자동차가 목적지까지 스스로 운전하고, 스마트폰으로 실시간으로 전 세계인과 소통하는 시대에 살고 있다”면서 “앞으로의 100년은 과거 100년보다 더욱 빠르게 서울을 변화시킬 것”이라고 말했다.이어 김 위원장은 “100년에 걸친 계획을 지금 당장 수립할 수는 없지만, 단계적으로 실행계획을 수립한다면, 무한히 발전 가능한 서울을 만들 수 있을 것으로 생각한다”라며 “100년 후에도 발전 가능한 서울을 만들기 위해 서울특별시의회도 힘을 보탤 것”이라며 축사를 마쳤다.이날 포럼은 김 위원장의 축사 후 강병근 서울시 총괄건축가의 발제와 국내·외 파트너스의 주제발표로 이어졌으며, 파트너스와 시민들의 종합토론이 오후 5시까지 이어졌다.토론에서는 미래 100년 도시 서울을 만들기 위한 ‘자연’과 ‘사람’, ‘지능’을 주제로 시민이 고민하고 질문한 내용에 대해 국내외 파트너스가 직접 답변과 토론하며, 미래도시 서울을 만들기 위한 대안을 모색하였다.포럼은 서울시 유튜브로 생중계되었으며, 관심있는 시민 누구나 서울시 유튜브 채널에서 시청이 가능하다.온라인뉴스팀