구미경 서울시의원, 추석 앞두고 지역 내 경로당 방문… 따뜻한 인사 전해

추석 앞두고 어르신들께 감사의 뜻 전하며 건강과 행복 기원

“어르신들의 행복이 지역 사회의 힘… 풍성한 추석 보내시길 ”

이미지 확대 구미경 의원이 경로당 방문해 주민들과 기념촬영을 하고 있다.

서울시의회 구미경 시의원(국민의힘, 성동구 제2선거구)은 지난 26일과, 29일 양일간 추석을 앞두고 왕십리도선동, 왕십리제2동, 행당제1동, 행당제2동내 경로당을 방문해 어르신들께 따뜻한 명절 인사를 전했다.구 의원은 어르신들의 말씀을 경청하며 감사의 뜻을 전하고, 가족과 함께 풍성한 명절을 보내시길 기원하며, 무엇보다 건강과 안전을 잘 지켜 주시기를 당부드렸다.또 구 의원은 “어르신들의 건강과 행복이 곧 지역의 힘이 되는 만큼, 항상 가까이에서 살피겠다“라며 “풍성하고 즐거운 추석 연휴 보내시길 바란다”고 전했다.한편, 구 의원은 매년 명절마다 지역 경로당을 찾아 어르신들과 인사를 나누며 따뜻한 정을 이어가고 있다.온라인뉴스팀