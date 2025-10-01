이새날 서울시의원, 강남구 ‘수변문화쉼터’ 개관식 참석

양재천에 복합문화공간 개관, 문화·휴식 인프라 확충 기대

이미지 확대 개관식에서 특별 피아노 연주를 선보인 이새날 의원

이미지 확대 지난달 22일 강남구 양재천 밀미리다리 일원에서 열린 ‘수변문화쉼터’ 개관식에 참석한 이새날 의원

서울시의회 교육위원회 이새날 의원(국민의힘, 강남1)은 지난달 22일 강남구 양재천 밀미리다리 일원에서 열린 ‘수변문화쉼터’ 개관식에 참석해 시민과 함께 축하를 나눴다.‘수변문화쉼터’는 서울시 ‘수변활력거점 조성사업’의 하나로 추진돼 약 2년여 준비 끝에 완공된 생활밀착형 복합문화공간이다.총 626.75㎡(약 190평) 규모로 지하 1층 필로티 쉼터, 지상 1층 독서·전시·공연 공간, 옥상 전망대 등을 갖추고 있다. 산책과 독서, 공연·전시·체험 프로그램이 어우러지는 열린 공간으로 조성돼 시민의 여가와 문화 활동을 지원하게 된다.개관식에서 특별 피아노 연주를 선보인 이 의원은 “양재천은 강남구민의 일상과 가장 가까이 있는 자연 쉼터”라며 “이번 ‘수변문화쉼터’ 개관으로 많은 시민이 자연 속에서 문화를 즐기고 소통할 수 있는 소중한 공간이 마련됐다”고 강조했다.이어 “앞으로도 생활 속 문화 인프라를 확충해 지역의 품격을 높이고 삶의 질을 향상시키는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀