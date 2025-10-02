김성준 서울시의원, 금천구 특별조정교부금 18억 5000만 원 확보

집중호우 대비 하수시설 준설·방음벽 교체로 안전과 생활환경 개선

이미지 확대 김성준 서울시의원

서울시의회 교통위원회 부위원장 김성준 의원(금천구 제1선거구, 더불어민주당)이 금천구 주민들의 생활 안전과 주거환경 개선을 위해 총 18억 5000만원 규모의 특별조정교부금을 확보했다.이번에 확보된 예산은 집중호우에 대비한 하수시설 정비와 주거지역 생활환경 개선을 위한 방음벽 교체에 투입된다. 주요 사업은 ▲집중호우 대비 중점관리 구역 하수시설 준설 15억 원 ▲한신아파트 앞 방음벽 교체공사 3억5천만 원이다.김 의원은 “집중호우 피해가 반복되는 지역의 하수시설을 정비해 침수 위험을 줄이고 주민 안전을 확보할 것”이라며 “이번 준설 사업은 기후 변화로 인한 집중호우에도 선제적으로 대응할 수 있는 기반을 마련하는 의미가 크다”고 강조했다.또한 “한신아파트 앞 방음벽 교체공사는 교통 소음을 줄이고 주민의 쾌적한 생활환경을 보장하는 필수 사업”이라며 “특히 노후화된 방음벽을 안전성이 강화된 자재로 교체해 생활 불편 해소와 안전 확보라는 두 가지 효과를 동시에 얻을 것”이라고 밝혔다.끝으로 김 의원은 “이번 특별조정교부금 확보는 금천구의 안전과 생활환경을 개선하는 실질적인 투자”라며 “앞으로도 현장 목소리를 반영해 주민들이 체감할 수 있는 예산 확보와 정책 마련에 최선을 다하겠다”고 말했다.온라인뉴스팀