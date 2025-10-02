김태수 서울시의회 주택공간위원장, 석계역 일대 종합개발을 위한 청사진 제시

성북구 석계역 및 이문차량기지 일대 마스터플랜 주민설명회 개최

이미지 확대 지난 1일 석관동 주민센터에서 지역구인 성북구 석계역 및 이문차량기지 일대의 혁신적 개발방향에 대한 주민설명회를 개최한 김태수 위원장

이미지 확대 지난 1일 열린 석관동 주민센터에서 지역구인 성북구 석계역 및 이문차량기지 일대의 혁신적 개발방향에 대한 주민설명회

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 주택공간위원회 김태수 위원장(국민의힘, 성북구 제4선거구)은 지난 1일 석관동 주민센터에서 지역구인 성북구 석계역 및 이문차량기지 일대의 혁신적 개발방향에 대한 주민설명회를 개최했다.이날 주민설명회에는 성북구 주민과 석관동 주민자치회 위원, 서울시 미래공간기획관 소속 관계 공무원 등을 포함하여 약 100여명이 참석했다.주민설명회에서 서울시 공공개발담당관은 석계역을 중심으로 석관동 및 이문차량기지, 태능민방위교육장을 대상으로 한 ‘단기 사업’과 철도 지하화 및 지상도로 재구조화, 석계역 통합환승센터 및 청년창업거점 조성사업을 중심으로 한 ‘중장기 사업’에 대해 중점적으로 설명했다.단기 사업은 세물머리 수변활력공간을 복합문화체육공간과 수변활력거점 조성사업, 환승주차장으로 조성하고, 석계역 일대에서는 우이천 보행경사램프, 지하보차도로 개선, 어린이공원-교통섬 통합개발, 석계역 로터리 보행환경개선 등 다양한 공간개선사업이 검토됐다. 또한 석계역 지하 공실상가를 활용해서 지역주민을 위한 스크린 파크골프장을 조성하고 석계역 공영주차장을 확대·조성하는 방안도 포함되었다.중장기 사업으로는 現경원선 지상철도를 지하화하여 지상의 화랑로를 평면도로화하고 화랑고가를 철거하는 방안을 제안하면서, 이문~석계~광운대역~경춘선 숲길까지 연결하는 동북 그린웨이(新간선도로)등 구상안이 제시됐다. 이 구상안이 실행될 경우, 新간선도로와 녹지축을 함께 조성해 지상보행 및 교통축으로 전환하는 등 지상철도로 인해 단절된 석계역 일대를 보행중심으로 통합개발이 가능할 것으로 기대된다. 또한 석계역 특별계획구역 지정 및 청년창업거점 시설을 개발·공급하는 방안도 제시되었다.김 위원장은 “성북구 석계역 일대는 잠재력이 매우 풍부한 곳으로 앞으로 이곳은 완전히 새로운 공간으로 탈바꿈될 것”이라면서 “오래되고 낙후한 공공시설과 우이천변이 위치한 석계역 일대 공간을 서울시민 누구나 오고 싶어하는 활력 넘치는 공간으로 조성할 계획”이라고 말했다.이어 김 위원장은 “석관동 주민 여러분의 숙원을 해결하기 위해 오늘 설명한 마스터프랜을 현실화하고자 주택공간위원장으로서 최선을 다할 것”이라며 “늦은 시간까지 주민설명회에 참석하신 주민들께 감사의 말씀을 드린다”고 전했다.온라인뉴스팀