김영철 서울시의원, ‘2025 서울 국제 드론 레이싱 월드컵’ 개회식 참석

세계 10개국 70여 명 선수단 참여, 서울에서 국제 드론 스포츠 축제 열려

드론 레이싱·드론 축구·드론 코딩 등 시민 참여형 프로그램 다채롭게 운영

“서울의 미래산업과 청년 세대의 도전정신을 응원하는 자리”

이미지 확대 지난 1일 광나루 한강드론공원에서 열린 ‘2025 서울 국제 드론 레이싱 월드컵’ 개회식에 참석해 축사하는 김영철 의원

이미지 확대 지난 1일 광나루 한강드론공원에서 열린 ‘2025 서울 국제 드론 레이싱 월드컵’ 개회식에참석자들이 기념촬영을 하고 있다.

이미지 확대 드론 스포츠를 체험하는 김영철 의원

서울시의회 주택공간위원회 김영철 의원(국민의힘, 강동5)은 지난 1일 광나루 한강드론공원에서 열린 ‘2025 서울 국제 드론 레이싱 월드컵’ 개회식에 참석해 축사를 전하고, 선수단과 시민들을 환영했다.이번 대회는 서울시가 주관하고 세계 10개국에서 70여 명의 선수가 참가한 가운데, 10월 1일부터 2일까지 양일간 진행된다. 본 경기 외에도 ▲드론 축구·슈퍼볼 ▲드론 농구·볼링 ▲드론 낚시 등 체험형 프로그램과 ▲드론 코딩 교육 ▲드론 사진·영상전이 함께 열려 시민 누구나 드론을 가까이에서 접하고 즐길 수 있도록 마련되었다.축사를 통해 김 의원은 “드론은 이제 단순한 취미를 넘어 물류, 안전, 농업, 환경관리 등 우리의 일상과 산업 전반을 변화시키는 미래 핵심 기술이자, 청년 세대의 창의성과 도전정신을 담은 스포츠로 성장했다”며, “이번 대회가 서울이 글로벌 혁신 도시로 도약하는 이정표가 되기를 바란다”고 강조했다.이어 “서울시는 드론 산업을 비롯한 미래 산업 육성을 통해 청년들에게는 도전의 기회를, 기업에게는 성장의 토대를 마련해 왔다”라며 “이러한 성과가 시민의 안전과 삶의 질 향상으로 이어질 때 진정한 완성이 될 것”이라고 밝혔다.끝으로 김 의원은 “이번 월드컵이 선수들에게는 기량을 펼치는 무대가, 시민들에게는 세계 최고 수준의 드론 스포츠를 체험하는 특별한 축제가 되길 기대한다”며, 대회를 준비한 조직위원회와 시민들에게 감사를 전했다.온라인뉴스팀