김태수 서울시의회 주택공간위원장, 주민들과 함께 성북구 정비사업 5차 합동 점검회의 개최

성북구 관내 추진 중인 재개발, 모아타운 등 정비사업 관련 서울시·성북구·주민 합동점검 실시

시의회·서울시·자치구의 긴밀한 소통으로 신속한 정비사업 추진 당부

이미지 확대 지난 9월 30일 ‘제5차 시의회·시·구 합동점검회의’를 개최한 김태수 위원장

이미지 확대 지난 9월 30일 열린 ‘제5차 시의회·시·구 합동점검회의’

서울시의회 주택공간위원회 김태수 위원장(국민의힘, 성북구 제4선거구)은 지난 9월 30일 성북구에서 진행 중인 정비사업의 추진현황 및 쟁점사항을 점검하는 ‘제5차 시의회·시·구 합동점검회의’를 개최했다.이날 회의에는 서울시 주거정비과, 재정비촉진과, 전략주택공급과, 공공주택과 및 성북구청 소속 과장 이하 담당자들과 각 사업구역 주민 대표가 참석하여 신속통합기획 주택재개발사업 및 모아타운, 모아주택, 재정비촉진사업, 역세권 장기전세주택사업의 추진현황을 점검했다.김 위원장은 공공재개발사업이 추진 중인 장위8구역은 최근 SH와 삼성물산이 공동사업시행자로 지정된 만큼, 내년 상반기에는 사업시행계획인가를 위한 통합심의가 이뤄질 수 있도록 신속하게 추진하고, 역세권 장기전세주택 사업이 추진 중인 돌곶이·상월곡(舊 장위11구역) 구역도 연내 정비계획 수립과 정비구역 지정이 될 수 있도록 노력해 줄 것을 당부했다.또한 장위12구역 도심 공공주택 복합사업은 정부가 지난 9월 7일 발표한 ‘주택공급 확대방’에 따라 용적률 1.4배 적용 등 규제완화 사항이 적용될 수 있도록 법령개정 동향을 점검하고, 관련 조례개정 등 필요한 후속조치가 소홀함 없이 진행될 수 있도록 요청했다.한편, 신속통합기획이 추진 중인 장위13구역은 대상지와 인접한 지역의 모아타운·모아주택 사업대상지와 관련하여, 주민갈등이 최소화되고, 원활한 사업이 진행될 수 있도록 서울시와 성북구가 적극적이고 책임감 있는 자세로 임할 것을 주문했다.장위 14구역 재개발사업의 경우, 구릉지인 대상지 지형 특성을 고려해 에스컬레이터 등 설치와 연계한 공공보행통로 계획과, 주민들이 희망하는 시설인 키즈랜드가 유치될 수 있도록 공공기여계획을 변경하고, 석관 4구역 재개발사업에 대해서는 용적률을 추가적으로 확보하는 방안에 대해서도 검토를 당부했다.모아타운 사업이 추진 중인 석관동 일대 124-42번지 일원(석관고 모아타운)에 대해서는 일부 구역에서 해제를 요청하는 상황으로, 주민들이 사업을 희망하는 구역은 차질 없이 진행하되, 해제가 필요한 경우에는 주민설명회 등을 통해 구체적인 절차를 주민들에게 안내해 줄 것을 요청했다.김 위원장은 회의를 마무리하며 “이번 회의는 서울시와 성북구 관계자회의로는 다섯 번째이지만, 처음으로 주민 대표분들을 모신 의미있는 회의였다”면서 “각 구역 주민들로부터 직접 애로사항을 확인한 만큼 서울시의회와 서울시, 성북구가 합심하여 모든 사업들이 원활히 추진될 수 있도록 함께 노력할 것”을 약속했다.온라인뉴스팀