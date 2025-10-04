이민옥 서울시의원, 추석 맞이 ‘정을 담은 전(煎) 나누기’ 사회연대사업 참여

이미지 확대

이민옥 서울시의원(성동3, 더불어민주당)은 지난 9월 30일 전국자치단체공무직본부 서울지역지부(지부장 김은수)가 추진한 추석 맞이 사회연대사업 ‘정을 담은 전 나누기’ 행사에 참여해, 성동구 용답동 일대 소외계층에게 따뜻한 명절 나눔을 실천했다.이번 행사는 서울지역지부 조합원들이 직접 전을 부쳐 김 선물 세트와 함께 용답동 소외계층 30세대에 전달하는 방식으로 진행됐으며, 명절을 홀로 보내는 어르신들과 생활이 어려운 이웃들에게 따뜻한 한 끼를 선물하며 지역사회 나눔을 실천했다.행사에는 이민옥 서울시의원과 이영심 성동구의원이 함께 참여하여 조합원들과 함께 전을 부치고 선물 세트를 포장하는 등 나눔 활동에 직접 동참했다.이민옥 의원은 “추석 명절을 앞두고 이렇게 뜻깊은 나눔 행사에 함께할 수 있어 기쁘다”며, “공무직 노동조합이 노동조건 개선을 넘어 지역사회와 적극적으로 연대하는 모습이 큰 울림을 준다”고 전했다.또한 “작은 나눔이지만 명절을 홀로 보내시는 어르신들과 어려운 이웃들에게 따뜻한 위로가 되었기를 바란다”며, “노동조합이 일터를 넘어 지역사회와 함께하는 연대의 가치를 실천하는 것은 매우 의미 있는 일”이라고 강조했다.이민옥 의원은 “성동구 지역사회의 소외된 이웃들이 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 다양한 나눔 활동이 지속될 수 있기를 바란다”며, “앞으로도 지역사회와 함께하는 연대와 나눔 활동에 적극 동참하고 지원하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀