신동원 서울시의원, ‘제3회 이산가족의 날’ 기념행사 참석

“헤어진 가족의 아픔 기억하고, 평화와 인도적 교류의 길 넓혀야”

이미지 확대 지난 3일 광화문광장에서 열린 서울시 제3회 이산가족의 날 기념식에 참석한 신동원 의원(앞줄 오른쪽에서 네 번째)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 보건복지위원회 신동원 의원(노원1, 국민의힘)은 지난 3일 광화문광장에서 열린 서울시 제3회 이산가족의 날 기념 시민참여 문화행사와 4일 더 플라자 호텔에서 열린 ‘제3회 이산가족의 날 기념식’에 참석해 남북 이산가족의 아픔을 함께했다.서울시민 참여 문화 행사에는 ‘광복 80년, 이산 80년 잊을 수 없는 이름, 이산가족’의 주제로 기념전시회가 열렸으며 이산가족 초청공연과 사물놀이공연, 시민과 함께하는 작은 음악회 등 문화 공연과 남북 전통악기 및 사물놀이 체험, 이산가족 이야기와 편지쓰기를 비롯한 체험 부스도 열렸다.특히 10월 4일 기념식 행사는 광복 80주년을 맞아 ‘광복의 빛 평화와 만남의 길을 비추다’라는 주제로 진행됐으며, 남북 이산가족과, 김건 국민의힘 국회의원, 김철수 대한적십자사 총재, 정경조 이북오도위원장, 장만순 일천만이산가족위원장, 송남수 통일경모회장 직무대리, 김남중 통일부 차관을 비롯한 통일부 관계자 등 각계 인사들이 참석해 한반도 평화 정착과 인도적 교류 확대를 다짐했다.신 의원은 행사 관계자 및 이산가족 어르신들과 함께하며 “헤어진 가족을 그리워하는 마음은 세대와 이념을 넘어 모두가 공감해야 할 시대적 과제”라며 “서울시의회 역시 이산가족의 고통을 공감하고, 그분들이 존엄하게 살아가실 수 있는 사회적 환경을 만드는 데 적극 힘을 보태겠다”고 했다.온라인뉴스팀