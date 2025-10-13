남궁역 서울시의원 “동대문구 특별조정교부금 확정 환영”

이미지 확대 남궁역 서울시의원

서울특별시의회 남궁역 의원(국민의힘, 동대문3)은 동대문구 3선거구의 지역 현안 해결을 위한 특별조정교부금 24억 9200만원이 확정됐다고 밝혔다.특별조정교부금은 「서울특별시 자치구의 재원조정에 관한 조례」에 따라 자치구의 특별한 재정수요가 있을 때, 서울시가 자치구에 교부하는 예산으로 서울시장의 심사를 통해 교부하는 예산이다.이번에 교부된 특별조정교부금은 총 4개 사업으로 ▲서울청년센터 동대문 조성 11억 9200만원 ▲도로열선 설치 6억원 ▲어린이보호구역 내 노란경계석 설치 2억원 ▲중랑천 둔치 안전시설 확충 5억원이 포함되어 있다.특히 서울청년센터 동대문 조성사업(11억 9200만원)은 노후화된 청량리역 광장 인근 건물을 철거하고, 회기동 구립 회기어린이집 부지에 새롭게 신축하는 사업으로 2026년 3월 완공을 목표로 하고 있다.남궁역 의원은 “이번 특별조정교부금은 청년의 공간, 어린이의 안전, 주민의 생활안전을 모두 포괄하는 생활밀착형 예산”이라며 “주민들의 실생활에 도움이 되는 사업들이 차질 없이 추진될 수 있도록 서울시와 적극 협력하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀