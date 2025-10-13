김용일 서울시의원, 추석 맞이 귀향 인사 및 주민 인사

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울특별시의회 기획경제위원회에서 의정활동하고 있는 김용일 의원(서대문구 제4선거구, 국민의힘)은 지난 2일 증산역에서 귀향 인사를 시작으로 3일 가좌역에서 추석 귀향 인사를 전하며 지역 주민들과 소통했다고 밝혔다. 또한, 지역 경제의 거점인 전통시장을 찾아, 백련시장에는 2일과 4일 두 차례, 모래내시장에는 2일, 3일, 4일 세 차례 방문해 추석맞이 음식 준비에 여념이 없는 주민들과 상인들에게 격려와 감사의 인사를 전했다고 밝혔다.김 의원은 “지역구인 남·북가좌동에는 백화점이나 대형 마트가 없어 주민들이 제수용품이나 식재료를 재래시장이나 골목형상점가에서 구입해야 하는 열악한 유통망 환경에 놓여 있다”라고 지적했다.김 의원은 “일상보행권에 기반한 걷고 싶은 거리와 홍제천과 불광천에 산책을 즐기는 시민들을 동네로 유입시켜 간단한 먹거리와 볼거리, 더 나아가 앵커 스토어 유치 등을 통해 골목 경제가 지금보다 나아지도록 하겠다”라며 “골목상권 활성화에 기여할 수 있는 정책을 개발하고, 이를 위한 서울시 예산 확보에 더욱 신경 쓰겠다”라면서 지역 민생 안정을 위한 의정활동에 더욱 정진하겠다는 의지를 다졌다고 전했다.온라인뉴스팀