김형재 서울시의원, ‘2025 서울생활예술페스티벌’ 참석해 축사

“시의회 차원의 지속 지원 통해 생활예술이 일상에 스며드는 서울 만들 것”

이미지 확대 김형재 의원이 지난 11일 노들섬에서 열린 ‘2025 서울생활예술페스티벌’에 참석해 축사하고 있다.

서울시의회 김형재 의원(국민의힘, 강남)은 지난 11일 노들섬에서 열린 ‘2025 서울생활예술페스티벌’에 참석해 시민예술가와 생활예술 동호회 관계자들을 격려하고, 서울시의회 차원의 지속적인 지원을 약속했다.서울문화재단 주관으로 노들섬에서 열린 이날 행사에는 김형재 의원을 비롯해 김병민 서울시 정무부시장, 김용호 서울시의원(국민의힘, 용산1) 등 주요 내빈과 시민 1만여 명이 함께해 생활예술의 가치 확산에 뜻을 모았다.올해 축제에서는 서울 전역에서 활동하는 시민 동호회 35개 팀과 시민예술가 500여 명이 참여해 공연·전시·체험·마켓 등 다양한 프로그램을 선보였다. 또한 공모로 선발된 12개 시민 동호회가 참여한 경연무대에서는 음악, 무용, 전통, 댄스 등 다채로운 장르의 경연이 펼쳐졌다.이날 축사자로 나선 김 의원은“서울은 전통과 현대, 문화와 예술이 함께 어우러지고, 사계절 내내 다양한 ‘페스타’를 통해 문화 르네상스를 맞이하고 있다”라며 “올해 네 번째를 맞은 생활예술페스티벌의 성공적 개최를 진심으로 축하드리고, 예심을 거쳐 본선에 오른 모든 예술인께 뜨거운 축하와 응원을 보낸다”고 말했다.이어 “오늘 행사를 성황리로 이끈 서울문화재단 관계자 여러분의 노고에도 감사드린다”고 전했다.덧붙여 “생활예술이 일상에 자연스럽게 스며들 때 모든 시민이 예술을 누리는 서울이 완성된다”라며 “서울시의회도 문화예술이 일상 속에 자연스럽게 스며들고 모든 시민이 예술을 향유할 수 있는 서울을 만들기 위해 지속적으로 관심을 기울이며 아낌없는 지원을 이어 나가겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀