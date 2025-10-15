메뉴
서준오 서울시의원, 노원구 경춘선숲길 ‘경춘스테이션 북&커피’ 조성 공로로 감사패 수상

수정 2025-10-15 10:35
입력 2025-10-15 10:35

경춘선 객차 활용 제안 및 관계기관 협의 이끌어 복합문화공간 조성 기여
“노원구민 모두가 머물며 힐링할 수 있는 공간으로 자리 잡길”

이미지 확대
개소식에 참석한 서준오 서울시의원
개소식에 참석한 서준오 서울시의원


서울시의회 서준오 의원(더불어민주당·노원4)은 지난 9월 23일, 노원구 경춘선숲길에 새롭게 문을 연 복합문화공간 ‘경춘스테이션 북&커피’ 개소식에 참석했다. 서 의원은 사업 초기부터 추진 방향을 제시하고 관계기관 협의를 주도한 공로를 인정받아 감사패를 수상했다.

‘경춘스테이션 북&커피(이하 경춘스테이션)’는 경춘선숲길 하계2동 구간에 조성된 복합문화공간으로, 무궁화호 객차 2량을 리모델링해 카페와 책쉼터로 구성한 이색 문화여가 플랫폼이다. 철도의 감성과 자연이 어우러진 공간으로, 시민 누구나 책을 읽고 휴식을 즐길 수 있는 노원의 새로운 힐링 명소로 주목받고 있다.

이미지 확대
오승록 노원구청장으로부터 감사패를 수상한 서준오 서울시의원
오승록 노원구청장으로부터 감사패를 수상한 서준오 서울시의원


이번 사업은 서 의원이 지난 2023년부터 경춘선숲길 내 방문자센터의 활용 대안을 검토하며 시작됐다. 당시 서 의원은 단순한 휴게시설이 아닌, 지역주민과 방문객이 함께 머무를 수 있는 공간으로 만들기 위해 F&B(식음) 시설 도입 가능성을 현실적으로 검토했고, 방문객 수용 여건과 철도 안전기준을 충족하기 위해 국가철도공단과의 협의를 통해 객차 활용 방안을 직접 제안하고, 제도적 지원을 끌어냈다.

또한 서 의원의 제안으로 경춘선숲길의 상징성을 살리면서도 환경친화적 요소를 극대화한 설계가 적용되었다. 철도 차량의 외형을 보존하면서, 내부는 목재 마감재와 자연채광을 활용한 구조로 리모델링되어 방문객이 자연 속에서 휴식할 수 있는 열린 공간으로 완성됐다.

서 의원은 “2023년부터 경춘선숲길에 노원구민들과 함께할 수 있는 공간을 마련하고자 노력해왔다”라며 “최대한 환경친화적인 공간이 되도록 심혈을 기울인 ‘경춘스테이션 북&커피’에서 많은 시민이 힐링하고 새로운 추억을 쌓길 바란다”고 소감을 밝혔다.


이어 “이번 사업은 단순한 공간 조성이 아니라, 철도 유산을 활용해 지역의 문화적 감수성과 공공성을 함께 살린 모범사례”라며 “앞으로도 노원구의 유휴공간을 시민 중심의 문화·휴식공간으로 재탄생시켜 도시 속 여유와 활력을 확산시키는 데 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

온라인뉴스팀
