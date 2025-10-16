송재혁 서울시의원, S-DBC 조성 위해 ABL바이오 방문

도심 속 바이오기업 입지 요건과 연구 인프라 조성 방안 논의

서울시의회 도시계획균형위원회 송재혁 의원(민주당, 노원6)은 14일, 창동차량기지에 조성 중인 서울 디지털바이오시티(S-DBC) 관련 의견청취를 위해 신약개발 전문기업 ABL바이오를 방문했다.ABL바이오는 S-DBC 유치대상 기업과 유사한 본사와 R&D 연구센터 중심의 바이오기업으로 지난 6월 판교 테크노밸리에서 강남구 봉은사로에 위치한 신사옥으로 이전했다.이번 방문은 최근 본사를 이전한 ABL바이오의 사례를 통해 도심 속 바이오기업의 입지 요건, 연구개발을 제약하는 규제와 활성화를 위한 지원 방안, S-DBC의 연구 인프라 조성 방안 등을 논의하기 위해 이루어졌다.ABL바이오 이상훈 대표는 글로벌 제약사 및 국내 대형병원과의 협업, 투자 유치, 인재 확보, 연구개발 환경 등 다양한 부분에서 바이오기업의 입지요건을 설명하고 S-DBC를 성공적으로 조성하기 위한 조언도 아끼지 않았다.간담회 후 오승록 노원구청장과 송재혁 의원, 서울시 균형발전본부 관계 공무원들은 이상훈 대표의 안내로 연구실과 실험실, 휴게실 등 ABL바이오 사옥을 둘러보며 추가로 의견을 나눴다.서울시는 지난해 5월 서울 디지털바이오시티 기업설명회를 개최한 이후 국내 유수의 제약바이오기업들의 입주의향을 조사하고 유치 협의를 이어오고 있다.오는 11월 24일에는 그동안 바이오기업들과 협의한 내용을 바탕으로 S-DBC 조성방안을 설명하는 ‘S-DBC 컨퍼런스’를 개최할 예정이다.송 의원은 S-DBC 거점 육성과 연계한 기업의 공동연구와 성장을 지원하는 ‘랩센트럴 건립 기본구상 및 타당성조사 용역’과 S-DBC와 한전 연수원, 서울과기대, 원자력병원, 서울테크노파크 등을 연계해 미래산업 허브로 조성하기 위한 ‘공릉동 일대 경제 활성화 방안 수립 용역’을 제안해 추진 중이다.이를 통해 서울 디지털바이오시티를 동북권 혁신성장 광역거점으로 조성할 계획이다.온라인뉴스팀