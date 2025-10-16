박석 서울시의원 “창동교 교차로 정체, 교차로 구조조정으로 푼다”

서울시·서울경찰청과 현장 점검… 연말까지 교통 흐름 개선 방안 추진

이미지 확대 지난 14일 동부간선도로 현장을 방문한 박석 의원

이미지 확대 창동교사거리

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 박석 의원(국민의힘, 도봉3)은 지난 14일 동부간선도로 창동교 사거리에서 서울시, 서울경찰청 관계자 및 윤기섭 의원(국민의힘, 노원5)과 함께 현장 점검을 실시하고, 상습 정체 해소를 위한 새로운 교차로 개선방안을 제시했다이번 점검은 동부간선도로 창동~상계 구간 지하차도 건설공사로 인해 기존 3차로에서 2차로로 축소되면서 심각한 교통체증이 지속되고 있는 가운데, 박 의원이 서울시 및 경찰청과 협의를 통해 현실적으로 실행 가능한 대안을 모색하기 위해 마련됐다.박 의원은 “직좌 신호 전환 등 다양한 방안을 검토했지만, 교통안전과 신호체계 간섭 문제로 경찰청이 신중한 입장을 보였다”면서 “이에 현장 여건을 반영한 정지선 이동 및 교차로 구조조정 방안으로 방향을 전환했다”고 밝혔다.구체적으로는 창동교 정지선을 이동하고 중앙선을 연장해 교차로 규모를 축소함으로써, 도봉경찰서 방향 좌회전 차량의 이동거리를 단축하고, 좌회전 신호 시 더 많은 차량이 통과할 수 있도록 교통 흐름을 개선하는 내용이다.현재 출퇴근 시간대 창동교 교차로의 시간당 진출 교통량은 약 494대(좌회전 303대, 우회전 191대)에 달해, 좌회전 대기 차량으로 인한 정체가 심각한 상황이다.서울시는 이날 협의 결과를 바탕으로 제안된 개선안을 검토하기로 했으며, 서울시 및 서울경찰청 심의를 거쳐 연말경 개선 방안이 확정될 예정이다.박 의원은 “이번 대안은 안전을 확보하면서도 교통 효율성을 높일 수 있는 현실적인 해법”이라며 “서울시와 경찰청이 조속히 협의해 시민들이 체감할 수 있는 결과를 만들길 기대한다”고 말했다.끝으로 박 의원은 “지난해 창동~상계 구간에서도 직접 제안한 신호체계 조정과 복공판 추가 설치로 교통 흐름이 개선된 사례가 있었다”며 “지하화 공사가 완료될 때까지 시민 불편이 최소화되도록 세밀히 챙기겠다”고 덧붙였다.온라인뉴스팀