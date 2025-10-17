문성호 서울시의원 “서대문구 홍제동 322일대 모아타운 사업 확정… 노 저어가세, 어기어차”

서울시의 노후 저층주거지 개선을 위해 홍제동 322일대 사업 확정

공공참여 아타운 추진으로 열악한 사업 여건 개선됨을 축하

오랜 시간 높은 경사 구릉지로 주민 자체 사업이 어려워 추진되지 못했으나, 공공참여 모아타운 추진으로 총 833세대 주택 공급 가능해짐을 예찬

축하의 인사를 건네는 문성호 서울시의원.

서울시의회 문성호 의원(국민의힘·서대문2)이 지난 16일 서울시 제15차 소규모주택정비 통합심의 소위원회에서 노후 저층주거지 개선을 위해 4개 지역 모아타운 사업을 확정했는데, 그중 높은 경사 구릉지가 있어 주민 자체 사업이 어려워 오랜 시간 추진되지 못했던 홍제동 322일대 모아타운 사업이 포함됨에 따라 공공참여 모아타운 추진으로 총 833세대 주택 공급이 가능해짐을 전함과 동시에 축하의 인사를 전했다.문 의원은 서울시 주택실 전략주택공급과의 확정 보고 자료를 전달받은 후 “기반 시설이 열악하고 노후된 저층 주거지가 다수인 홍제동 322일대가 그간 높은 경사의 구릉지로 인해 주민 자체적인 사업이 어려워 오랜 시간 방치된 것이나 다름없었는데, 이번 사업 확정으로 인해 공공참여 모아타운 추진 방식으로 진행되어 깔끔하고 안전한 기반시설 구축은 물론, 총 833세대(임대 193세대 포함)의 많은 주택 공급이 가능해졌으므로 홍제동의 획기적인 변화가 기대된다”라며 축하의 인사를 건넸다.이어 문 의원은 “이번 모아타운 관리계획 승인으로 용도지역 상향은 물론, 이러한 상향에 따른 임대주택 기부채납 비율도 30/100으로 완화된다. 또한 교통량 증가를 계산하여 모래내로24길을 18m로 확장하고, 주민의 쾌적한 공간 마련을 위해 기존 안산 근린공원의 보행 동선을 반영하여 단지 출입구에서 공원 입구까지 연결되는 폭 10m의 공공보행통로가 설치될 것이며, 현재 어린이들이 즐겁게 즐기고 있는 어린이공원은 대폭 확대될 것이다. 덧붙여 높은 경사의 구릉지를 고려해 옹벽단차를 최소화해 일조권 및 조망권에도 신경 쓸 계획”이라고 설명했다.또한 문 의원은 “그간 사업 승인을 위해 애써주신 추진위원회 위원장님과 모든 위원들께 진심으로 축하의 인사를 전해드리며, 확정된 지금 다음 장은 의견을 하나로 모아 신속하게 사업을 진행하는 것이다. 서울시가 사업을 확정했으므로 우리 홍제동 322일대 주민의 의견을 하나로 뭉치면 신속하게 사업을 해낼 수 있다. 재개발·재건축의 가장 중요한 요소는 바로 신속”이라며 앞으로의 과제에 대해 요약했다.마지막으로 문 의원은 “꽉 막혔던 사업이 확 트이니 정말 상쾌한 기분이다. 홍제동 322일대 모아타운 노 저어가세, 어기어차!”라고 농담 섞어 축하했으며 “홍제는 횡재다!”라는 슬로건을 다시금 상기시키며 발언을 마쳤다.온라인뉴스팀