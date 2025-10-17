서준오 서울시의원, 노원구 어린이보호구역 ‘스마트폴’ 설치 완료

서울시 예산 2억원 확보, 노원구내 4개소에 최첨단 어린이안전 스마트폴 구축

“AI 기술로 안전한 통학로 조성해 안심 등·하굣길 만들 것”

이미지 확대 서준오 서울시의원

이미지 확대 스마트폴 설치 전후 모습

서울시의회 서준오 의원(더불어민주당·노원4)은 노원구내 어린이보호구역 4개소에 최첨단 통합안전 ‘스마트폴’ 설치가 완료됐다고 밝혔다. 이번 사업은 서 의원이 서울시 디지털도시국과의 협의를 통해 예산 2억원을 확보, AI 기반 교통안전 기술이 도입된 노원구 최초의 사례다.스마트폴은 단순한 가로등이 아닌, AI 과속계도 솔루션·CCTV·공공와이파이·어린이보호구역 안내 전광판(DID) 등이 통합된 복합 스마트 안전기기다. 차량 속도를 감지해 과속 시 실시간 경고를 송출하고, 보행자와 운전자 모두에게 주의를 환기시킨다. 이와 함께 조명과 통신시설이 통합되어 어린이보호구역의 교통안전과 도시미관을 동시에 개선한다.설치 대상지는 서 의원이 지역 내 교통안전 실태를 직접 점검하며 우원식 국회의장(서울노원구갑), 오승록 노원구청장과 협의해 선정한 중평초교 사거리, 공연초교 정문 앞, 선곡초교 후문 앞, 중계동 은행사거리 4개소다. 이 구간들은 교통량이 많고 시야 확보가 어려운 곳으로, 노후 CCTV 지주와 표지판 등이 무분별하게 설치돼 안전사고 위험이 남아 있던 지역이다.이번 사업은 서울시의 ‘2025년 통합안전 스마트폴 구축사업’ 공모를 통해 추진되었으며, 6월 착공 후 9월 말 설치를 마치고 시범운영과 검수를 거쳐 정식 가동에 들어갔다. 특히 서 의원은 사업 초기부터 서울시·노원구청·학교 관계자와 협의, 예산 확보부터 설치 위치 선정까지 전 과정을 주도했다.서 의원은 “아이들의 등·하굣길을 위협하던 교통 사각지대가 사라지고, 안전을 기술이 지키는 도시로 나아가고 있다”라며 “AI 스마트폴은 어린이뿐 아니라 모든 시민이 체감할 수 있는 생활밀착형 안전 인프라로, 앞으로 노원구 전역으로 확대될 수 있도록 서울시와 적극 협의하겠다”고 밝혔다.이어 “어린이들이 안전해야 부모가 안심할 수 있다”며 “노원구 아이들의 하루 통학길이 곧 노원의 미래라는 마음으로, 교통·보행환경 개선을 위한 노원구 현장 곳곳을 찾아 안심 등·하굣길을 만들겠다”고 덧붙였다.온라인뉴스팀