서준오 서울시의원, 경춘선숲길 도깨비시장 앞 시계탑 설치 주도

서울시 예산 3000만원 확보해 공릉동 도깨비시장 앞 공간에 시계탑 설치

“노원구 주민들의 목소리로 시작된 사업, 공공공간 품격 높였다”

이미지 확대 서준오 서울시의원

이미지 확대 경춘선 숲길 시계탑 설치 모습

서울시의회 서준오 의원(더불어민주당·노원4)은 지난달 17일, 경춘선숲길 공릉동 도깨비시장 앞 시계탑 조성사업이 완료됐다고 밝혔다. 이번 사업은 서 의원이 주민들의 지속적인 민원을 청취하고, 서울시 예산을 확보해 직접 추진을 요청한 결과이다.경춘선숲길은 노원구의 대표적인 산책로이자 도심 속 녹지공간으로 많은 시민이 찾는 명소다. 그러나 공릉동 도깨비시장 인근 구간은 상권과 공원이 맞닿아 있음에도 불구하고 시간 확인이나 휴식이 가능한 생활편의 시설이 부족하다는 주민 의견이 꾸준히 제기되어 왔다. 이에 서 의원은 북부공원여가센터와 협의해 2025년 예산 3000만원을 확보, 공원 이용자와 상인 모두를 위한 시계탑 설치 사업을 추진했다.이번 사업은 도깨비시장 출입구 인근 경춘선숲길 내에 시계탑 1기를 설치하는 내용으로 지난 8월 착공해 9월 17일 준공되었다. 시계탑은 공원 내 주요 진입부에 설치돼 도보 이용자와 시장 방문객 모두가 쉽게 시간을 확인할 수 있도록 했으며, 주변 경관과 어우러지는 공간으로 꾸며졌다.서 의원은 “시계탑 설치는 단순한 시설 보강이 아니라, 주민 생활 속 작은 불편을 해소하기 위한 공공디자인 개선사업의 좋은 사례”라며 “공원을 찾는 시민과 도깨비시장을 찾는 방문객 모두가 만족할 수 있을 것”이라고 말했다.이어 “이번 사업은 주민들의 건의에서 출발해 예산 확보와 행정 협의를 거쳐 완성된 만큼, 앞으로도 시민들의 일상에 도움이 되는 생활편의형 도시정비사업을 지속적으로 발굴하겠다”며 “경춘선숲길이 단순한 산책로를 넘어 지역상권과 함께 성장하는 생활문화 공간으로 발전하도록 노력하겠다”고 덧붙였다.온라인뉴스팀