홍국표 서울시의원, 제29회 관내 노인의 날 행사 참여… “어르신이 행복한 도봉구, 만들어 갈 것”

제29회 노인의날 기념행사·도봉노인종합복지관 개원 25주년 참석

“어르신들의 건강한 노후와 활기찬 삶을 위한 정책 지속 추진“

창동·쌍문동 어르신복지관, 대한노인회 도봉지회 행사 등 연이어 참석

서울특별시의회 홍국표 의원(도봉2·국민의힘)은 지난 14일과 15일 양일간 제29회 노인의날을 맞아 도봉구 관내에서 열린 각종 기념행사에 참석해 어르신들의 건강과 행복을 기원하며 노인친화적인 도봉구를 만들기 위한 의지를 밝혔다.홍 의원은 지난 14일 창동어르신복지관과 쌍문동어르신복지관에서 각각 개최된 제29회 노인의날 기념식에 참석해 축사를 전했다. 두 행사 모두 어르신들이 직접 준비한 공연이 펼쳐졌으며, 열띤 분위기 속에서 활기찬 노년의 모습을 확인할 수 있었다.지난 15일에는 대한노인회 도봉지회가 주관하고 도봉구청, 도봉문화원이 함께한 제29회 노인의날 기념행사에 참석했으며, 이날 서울시립 도봉노인종합복지관에서 열린 개원 25주년 기념식에서는 도봉구 어르신들의 복지 향상을 위해 헌신한 자원봉자사들에게 서울시의회의장상을 전달했다.홍 의원은 일련의 행사에서 축사를 통해 “평생 가정과 사회를 위해 헌신하신 어르신들께 깊은 존경과 감사의 마음을 전한다. 어르신들이 존중받고 활기차게 생활할 수 있는 진정한 노인친화도시를 만들어가겠다”고 강조했다.또한 도봉구에서 진행 중인 노인친화적인 환경과 사업을 소개하며 어르신 복지 정책에 대한 구체적인 진행상황도 알렸다.끝으로 홍 의원은 “행사에서 직접 공연을 준비하시고 활기차게 참여하시는 어르신들의 모습에서 큰 감동을 받았다. 앞으로도 서울특별시 시의원으로서 어르신들의 건강한 노후와 삶의 질 향상을 위한 정책이 잘 진행되고 있는지 꼼꼼히 살펴보겠다”고 다짐했다.온라인뉴스팀